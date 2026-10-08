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CM Akanji Inter 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Inter, Akanji: «Espero no perder los títulos ganados con el Manchester City, quién sabe qué más descubrirán. Todavía buscan cosas relacionadas con el coronavirus...»

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El eco de las investigaciones sobre el escándalo del Manchester City no da señales de apaciguarse. Acusado como culpable de 114 cargos, el club inglés ha recurrido ahora y espera el resultado. Junto a él aguardan todos los futbolistas que han jugado para los Citizens a lo largo de los años y que ahora podrían verse afectados por las consecuencias de las acciones del club que fue de Pep Guardiola.


Entre ellos también está el defensa del Inter y capitán de Suiza, Manuel Akanji. El jugador de 31 años ganó dos títulos de campeón de Inglaterra, una Liga de Campeones y otra serie de trofeos durante su etapa al otro lado del Canal entre 2022 y 2025 y, tras la victoria por 3-0 de los helvéticos contra Macedonia del Norte en Lucerna, algunos periodistas le pidieron su opinión al respecto. Esto es lo que recogió el portal suizo Nau.


  • "Sigo en contacto con algunos jugadores, pero no sé nada más de lo que sabéis vosotros. Cuando estaba allí nos dijeron que mantuviéramos la calma, que tenían todo bajo control, que no había pasado nada grave. Tengo confianza en las personas responsables del Manchester City y estoy convencido de que es verdad. Espero no perder mis títulos. Sería una pena. Pero yo solo lo veo todo en los informativos".


    Cuando le preguntaron si sus títulos estaban realmente en peligro, Akanji respondió de forma críptica: "Quién sabe qué más descubrirán. Seguís buscando todavía cosas relacionadas con el coronavirus que ocurrieron hace cinco años", dijo, refiriéndose a los periodistas presentes y a los casos de Embolo y Xhaka.

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