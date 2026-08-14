¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
frattesi lazio cmgetty

Traducido por

Inter, ahora es oficial: Frattesi pasa a la Lazio, la fórmula, las cifras y sus primeras palabras

Lazio

Después del parón de la mañana, el traslado del centrocampista a Roma se cierra con final feliz, y se despide del Inter tras tres temporadas de altibajos.

Davide Frattesi es nuevo jugador de la Lazio. Ahora también es oficial. El club biancoceleste, a través de un comunicado en su página web oficial, ha anunciado la llegada del centrocampista procedente del Inter en calidad de cedido con opción de compra. A continuación, el comunicado.


«La S.S. Lazio comunica que ha adquirido temporalmente, con derecho de opción para la compra definitiva, los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Davide Frattesi del F.C. Internazionale».


  • La fórmula y las cifras

    La operación se cierra con una cesión de pago ya no de 1 millón de euros, sino de 5 millones de euros. Se mantiene la opción de compra, pero ha pasado de los 14 iniciales a 10 en total más bonus. Por último, también se mantiene el 50 % sobre la plusvalía de una futura reventa.

    • Anuncios

  • Hablando en la televisión del club, Frattesi dijo:


    "¿La negociación? La viví bien. Cuando llegan días así, vas de un lado a otro, pero fue una espera vivida con ilusión. Fue cansada, pero bonita: valió la pena. Cuando llegué, reconocí las calles por las que pasaba de pequeño, cuando me entrenaba en La Giustiniana. Vuelvo con una responsabilidad diferente y con más madurez. Creo que ha llegado el momento de asumir responsabilidades importantes y lo hago con mucho gusto".


    "También en el Inter había entablado una buena relación con los aficionados, pese a que jugaba poco. Hubo altibajos, pero siempre nos llevamos bien. Esta implicación por parte de los aficionados de la Lazio me ha gustado mucho. Necesitaba volver a sentirme en el centro de un proyecto: este recibimiento me motiva mucho.Ya habíamos estado bastante cerca en enero, pero luego, por una serie de motivos, no conseguimos cerrarlo. Esta vez me informaron hace un par de días: solo hubo tiempo para decidir y arreglar los papeles. No tuve muchas dudas".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Copa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Mantova crest
Mantova
MAN