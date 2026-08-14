Hablando en la televisión del club, Frattesi dijo:





"¿La negociación? La viví bien. Cuando llegan días así, vas de un lado a otro, pero fue una espera vivida con ilusión. Fue cansada, pero bonita: valió la pena. Cuando llegué, reconocí las calles por las que pasaba de pequeño, cuando me entrenaba en La Giustiniana. Vuelvo con una responsabilidad diferente y con más madurez. Creo que ha llegado el momento de asumir responsabilidades importantes y lo hago con mucho gusto".





"También en el Inter había entablado una buena relación con los aficionados, pese a que jugaba poco. Hubo altibajos, pero siempre nos llevamos bien. Esta implicación por parte de los aficionados de la Lazio me ha gustado mucho. Necesitaba volver a sentirme en el centro de un proyecto: este recibimiento me motiva mucho.Ya habíamos estado bastante cerca en enero, pero luego, por una serie de motivos, no conseguimos cerrarlo. Esta vez me informaron hace un par de días: solo hubo tiempo para decidir y arreglar los papeles. No tuve muchas dudas".