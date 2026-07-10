Tras quedar libre del Inter, cuyo contrato expiró el 30 de junio, Francesco Acerbi concedió una entrevista a Sport Mediaset. El defensa, de 38 años, dejó claro que quiere seguir jugando.
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Inter, Acerbi: «Seguiré jugando otros tres años. ¿El PSG? Estábamos acabados, no me arrepiento de nada. Me molesta más el City. Martínez está infravalorado. Álvarez cuesta 200 millones, pero juega Lautaro»
«Me siento bien y quiero seguir jugando; no pienso en otra cosa. Ahora vivo con tranquilidad: di todo y no me reprocho nada. Tengo experiencia y motivación; a mis 38 años conservo las ganas de un chico. Si quisiera ser entrenador, ya habría dejado el fútbol. Creo que puedo seguir un par de años más a este nivel, quizá tres».
Estoy muy orgulloso de mí mismo por cómo jugué el año pasado. Hubo cosas que es mejor no mencionar, pero nunca me rendí e intenté darlo todo en cada entrenamiento, ayudando al equipo en los momentos difíciles. Y los hay, aunque hayas ganado dos títulos: durante un par de meses, desde enero hasta antes del parón por la selección, ya no jugábamos como solíamos hacerlo, ya no éramos nosotros».
«Chivu fue un gran jugador con títulos. Como entrenador, llevaba unos meses en Parma cuando llegó al Inter, donde encontró un equipo ganador que también requería gestionar el grupo. Intentamos ayudarlo y, gracias al grupo, marcó la diferencia; con otras dinámicas no habríamos ganado, por mucho que él se esforzara. ¿Qué relación tenía yo con Chivu? Yo jugaba, él entrenaba».
«¿Se subestima a Lautaro Martínez? Quizá tenga menos atractivo que otros. Si jugara en el Barcelona o en el City… Álvarez cuesta entre 150 y 200 millones, todos lo quieren, pero en este Mundial está jugando más Lautaro. Lautaro tiene menos atractivo que otros; a mí me gusta, es muy bueno, es generoso en el campo, incluso cuando no lo hace muy bien, lo da todo. Y eso ya es mucho, es muy bueno».
«Con Haaland hay que estar muy atento a cada detalle, porque todo sucede en un instante; hay que anticiparse y entender el juego, y también hace falta un poco de suerte».
«La enfermedad me salvó; quizá habría dejado de jugar o, a los treinta años, no sé a qué nivel estaría. He tenido una segunda oportunidad».
«Perder la final de la Champions 5-0 tiene su lado positivo y su lado negativo: te corroe por dentro, pero ni siquiera salimos al campo. Estábamos mentalmente agotados: ellos ya eran campeones, nosotros aún debíamos jugar contra el Como y estábamos pendientes del Nápoles-Cagliari, luego llegó la final y después el viaje a América. Si hubiéramos tenido un mes de vacaciones como este año, quizá dolió más, pero ese partido ni lo jugamos. Uno puede seguir nervioso, pero al cabo de dos o tres meses, cuando empieza la liga, se olvida. Te escuece más lo del City, lo tenías en la mano; lo del PSG, no. Si no juegas el partido, ellos fueron mejores; estábamos cansados, ya está. No me he reprochado nada, lo habíamos dado todo, ya no había nada que reconstruir».
«¿Inzaghi? Yo jugaba y él entrenaba; siempre estuve a su disposición. Le tengo mucho cariño: pasé siete años con él, me dio confianza y se la devolví; eso crea respeto mutuo. Nos daba libertad en los días libres, sabía cuándo estábamos cansados e intentaba dosificarnos; conocía la carga de partidos y debía gestionar al grupo. El Inter llegó luego a dos finales de la Champions; vale, el año pasado lo perdiste todo, pero casi siempre has llegado hasta el final».
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