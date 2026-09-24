La historia de los argentinos en el Inter podría contar pronto con un nuevo nombre. El Inter le sigue la pista a Santiago Beltran, portero del River Plate, nacido en 2004 con pasaporte italiano y que también está en la agenda de Juventus, Manchester United y Real Madrid.
Inter, a por Santiago Beltrán: pulso con el Manchester United y la Juventus; quién es, cuánto vale su cláusula de rescisión y cuándo puede quedar libre
Después de Juan Pablo Carrizo, con 27 partidos con el Inter, el club nerazzurro podría confiar en un nuevo número uno de la Albiceleste. Gusta mucho el joven de 21 años Beltran con contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y nueva joya de Millonarios. El club de Buenos Aires ha iniciado las primeras conversaciones para renovar y, sobre todo, para elevar la cláusula de rescisión desde los 25 millones actuales hasta los 100 millones de dólares.
Mientras tanto, el Inter ya se habría movido a través de Javier Zanetti y precisamente el vicepresidente del club habría pedido información sobre la disponibilidad del jugador ya de cara al próximo mercado. Pero, según informa Diario UNO, también estarían tras él el Man United y el Real Madrid, mientras que en verano la propia Juve había realizado una primera petición de información.
Nacido en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 4 de octubre de 2004, argentino con pasaporte italiano, Santiago Beltran mide 190 cm, tiene habilidad para iniciar el juego con los pies, aprovechando su buen pie izquierdo, y ya está en la órbita de la selección argentina.
Hasta los 12 años jugaba, de hecho, como mediapunta y seguía rechazando todas las pruebas por culpa de los estudios. Poco antes de alcanzar la mayoría de edad llegó el cambio de posición y el paso a la portería tras la lesión de un compañero. Fue descubierto por Tato Montes, exentrenador de porteros de River, que lo hizo entrar en las categorías inferiores y completar toda la escalera formativa. Ya consolidado en Argentina, el seleccionador Scaloni lo ha convocado para este largo parón de selecciones y en su país hablan de él como el nuevo Dibu Martinez, colega con el que comparte la agencia de representantes que gestiona sus derechos federativos.
Empezó como suplente de Franco Armani, pero su temporada cambió tras la grave lesión en el tendón de Aquiles del titular, que le abrió el camino hacia la titularidad. Una oportunidad que Beltran —él también tuvo que dejar atrás una grave lesión de ligamentos— supo aprovechar al máximo, convirtiéndose en un pilar de los suyos, aunque sin poder evitar la eliminación de la Copa Sudamericana. En esta temporada, sumando todas las competiciones, ya acumula 39 partidos, 34 goles encajados y 15 porterías a cero. Su futuro está por escribirse y podría reverdecer los excelentes precedentes entre Argentina e Inter.
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