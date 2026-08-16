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«Intentos de manipular al club!». El furioso Fenerbahçe carga contra los «falsos» rumores de traspaso que le vinculan con una estrella del Chelsea
El Fenerbahçe rompe su silencio sobre los vínculos con Gittens
El gigante de la Superliga turca se movió rápido para desmentir las informaciones que apuntaban a que estaba en negociaciones por el extremo de 22 años, que se incorporó al Chelsea procedente del Borussia Dortmund el pasado verano por 48 millones de libras. A pesar de una complicada campaña de debut en Londres, Gittens ha participado activamente en los planes de pretemporada de Xabi Alonso, aunque sigue siendo objeto de una intensa especulación en toda Europa a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes.
- Getty Images Sport
Los gigantes turcos exigen que se ponga fin a las especulaciones
El club expresó su enfado por los rumores que circulan a través de su página web oficial: "Las informaciones difundidas hoy por algunos medios de comunicación sobre el interés de nuestro club en el jugador del Chelsea FC Jamie Gittens carecen por completo de fundamento y no reflejan la verdad. Una vez más, declaramos con claridad que los intentos de manipular al Fenerbahce Sports Club mediante falsas afirmaciones sobre fichajes y agendas creadas artificialmente no tendrán ningún efecto.
"Fenerbahce lleva su estructura deportiva, su política de fichajes y su planificación de futuro en todas las ramas, especialmente en el fútbol, de acuerdo con su propia estrategia, sus necesidades y sus programas establecidos".
El comunicado continuó pidiendo el cese inmediato del uso del nombre del club en rumores de fichajes diseñados para influir en la opinión pública. Fenerbahce añadió: "Por lo tanto, esperamos que cese esta forma de usar el nombre de nuestro club para crear opinión pública y dirigir al Fenerbahce hacia determinadas direcciones. Nuestro único foco ahora mismo es nuestro partido contra el Genclerbirligi en la primera jornada de la Trendyol Super League.
"Pedimos respetuosamente a nuestra gran afición del Fenerbahce que ignore este tipo de noticias sin fundamento y siga apoyando a nuestros equipos únicamente teniendo en cuenta los comunicados realizados a través de los canales oficiales de nuestro club".
Dificultades y resurgimiento en Stamford Bridge
El primer año de Gittens en el Chelsea estuvo marcado por una grave lesión en los isquiotibiales que le limitó a solo 16 apariciones en la Premier League. Le costó encontrar regularidad y no logró ver puerta en la competición liguera, aunque sí firmó un gol y dos asistencias en una emocionante victoria por 4-3 sobre el Wolves en la Carabao Cup.
El propio jugador ha expresado su deseo de dejar atrás sus problemas con las lesiones y tener un impacto importante a las órdenes de Alonso. «Ahora me siento mejor», dijo Gittens a la web del club después de un amistoso reciente. «Mis lesiones ya se están curando, así que me siento realmente bien. Me siento en un buen momento con el equipo y también con mi cuerpo.
«Ha sido frustrante, pero con la gracia de Dios lo superé, y hoy me levantó, así que es simplemente genial marcar un gol. Volver al campo con el equipo fue realmente muy bueno».
- AFP
Agitado verano de negocios en Estambul
Aunque parece que el movimiento por Gittens está descartado, el Fenerbahçe se ha mostrado increíblemente activo en el mercado mientras busca destronar a su rival, el Galatasaray. Ya ha cerrado varias operaciones importantes, encabezadas por la adquisición de Romelu Lukaku, del Napoli, y el fichaje récord en la historia del club de Mason Greenwood por 39 millones de euros.
Estas incorporaciones de alto perfil demuestran el músculo financiero del conjunto turco, algo que probablemente contribuyó a la intensidad de los rumores sobre Gittens. Sin embargo, la firme negativa del club a entablar conversaciones con los representantes de la estrella del Chelsea o con el revuelo mediático que rodea el caso sugiere que está satisfecho con sus opciones actuales en ataque.
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