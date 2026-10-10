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«¡Intentó solucionarlo con demasiado riesgo!»: Eberl critica el error de Neuer mientras el Bayern encaja el gol más rápido de la historia de la Bundesliga en el empate ante el Augsburgo
Eberl destaca la falta de compostura de Neuer
El partido será recordado por un momento de historia no deseada para el gigante bávaro. Inmediatamente después del saque inicial de Luis Diaz, el balón fue jugado hacia atrás en dirección a Neuer, que tuvo problemas para controlar bien el pase. Detectando una oportunidad, Robin Fellhauer, del Augsburg, se abalanzó sobre el balón suelto, aprovechando la inusual vacilación de Neuer para enviar el balón al fondo de la red.
«Cometió un error, controló mal el balón, luego quiso solucionarlo y lo solucionó de una manera demasiado arriesgada», dijo Eberl al referirse a la acción concreta que hizo que el Bayern se viera por detrás en el marcador antes incluso de que muchos aficionados hubieran tomado asiento.
- AFP
La historia de la Bundesliga, escrita en ocho segundos
A pesar de la repercusión del error, Eberl no tardó en señalar que el resultado no fue únicamente culpa del hombre bajo palos. Señaló que el equipo en su conjunto no supo aprovechar las numerosas oportunidades que creó para sentenciar el partido. «Nos complicamos la vida con una serie de errores. Manu está implicado en eso, pero también los demás», añadió, en declaraciones recogidas por Sky Sports. «Tuvimos suficientes ocasiones para ganar el partido de todos modos».
Fellhauer, el hombre del momento, admitió tras el pitido final que quizá podría haber rematado la ocasión incluso antes, aunque optó por ser preciso en lugar de precipitarse. «Podría haber chutado aún más rápido. Pero el riesgo de que se fuera fuera era demasiado grande», declaró Fellhauer a los medios. El gol fue cronometrado oficialmente en algo más de ocho segundos, estableciendo un nuevo récord del gol más rápido marcado en la máxima categoría del fútbol alemán. Al ver portería tan pronto, superó el anterior récord de nueve segundos que compartían Kevin Volland y Karim Bellarabi, inscribiendo su nombre en los libros de récords de la Bundesliga a costa de uno de los mejores porteros de la historia de este deporte.
El inusual error de Neuer, bajo la lupa
A pesar de este error poco habitual, el guardameta de 40 años presume de un historial ilustre con el Bayern de Múnich. Desde su llegada procedente del Schalke en 2011, Neuer ha levantado la Bundesliga en 13 ocasiones, la DFB-Pokal seis veces, y ha conquistado la Champions League y el Mundial de Clubes en dos ocasiones cada uno, además de un brillante palmarés con otros títulos. A lo largo de su notable carrera, ha disputado 604 partidos con el gigante bávaro en todas las competiciones, manteniendo su portería a cero en unas asombrosas 272 ocasiones.
«Todos sabemos que eso rara vez se ve en Manuel Neuer», continuó Eberl. «No conozco sus 800 o más partidos oficiales y no sé si ha cometido errores mayores en ellos. Cometió un error, controló mal el balón y luego quiso solucionarlo; al final lo resolvió de una manera demasiado arriesgada».
- AFP
Ocasión perdida para hacerse con el liderato
El empate representa una importante oportunidad perdida para el Bayern de Múnich, que afrontó el fin de semana con la posibilidad de recuperar su posición en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga tras el empate del Borussia Dortmund contra el Werder Bremen ayer. Después de haber empatado previamente con el Schalke en la segunda jornada de la temporada, el Bayern no logró aprovechar el tropiezo del Dortmund y ahora es segundo en la tabla con 11 puntos, a dos del líder.
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