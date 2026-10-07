Y cuando se le pidió que señalara las dos llamadas más especiales que mantuvo con los ganadores, Ferré no dudó en elegir a Luka Modric en 2018 y a Karim Benzema en 2022.

Dijo: "En cuanto se contaron los votos, llamé a Luka Modric, pero no contestó. Unos minutos después, me devolvió la llamada y se lo dije. Primero se quedó en silencio y luego empezó a llorar. Dijo que era increíble, y más tarde reconoció que estaba tan emocionado que no pudo hablar".

Y añadió: "Con Karim Benzema, me sorprendió su frialdad durante la llamada. Unos días después, se disculpó y me explicó lo que había pasado: 'Tenía ganas de gritar, pero estaba rodeado de mis compañeros y sabía que debía mantener el secreto'".