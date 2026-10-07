Y hoy en día, el ganador no sabe que es el elegido hasta el día de la gala, y Ferré ve pros y contras en este cambio: "Es una buena idea porque garantiza la emoción y el suspense. Al mismo tiempo, no es muy práctico para los clubes y los jugadores, aunque realza la magia del Balón de Oro".
En un comentario sobre la situación actual, a pocas semanas del anuncio del ganador del premio en Londres —donde está previsto que la gala se celebre el 26 de octubre—, Ferré afirmó: "Creo que Kylian Mbappé ha hecho una campaña mejor que la de Lamine Yamal, pero el Balón de Oro no se pide, se gana".
Y continuó: "Estas cosas no influyen. Los miembros del jurado son independientes y tienen experiencia y, sinceramente, no creo que la campaña de Mbappé haya sido muy eficaz".
Y añadió: "Es un jugador magnífico, pero yo no votaría por él. Fue uno de los pocos candidatos que no ganó ningún título. Me parece extraño que sea el mejor jugador del mundo sin haber ganado nada esta temporada. El fútbol sigue siendo un deporte de carácter colectivo".