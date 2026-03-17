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«Intentaron presentarme como un ogro»: el exayudante del seleccionador español revela la confusión que le causó el despido por parte de Luis Enrique
El fin repentino de una relación duradera
La relación profesional entre Moreno y Luis Enrique fue una de las más exitosas del fútbol español moderno, y abarcó etapas en la Roma, el Celta de Vigo y el Barcelona. Sin embargo, se rompió en 2019, cuando Luis Enrique regresó al banquillo de la selección española tras la trágica muerte de su hija. Moreno, que había asumido el cargo de entrenador para asegurar la clasificación para la Eurocopa 2020, se vio en una situación de exceso de personal.
La transición de fiel asistente a marginado se produjo a puerta cerrada, pero pronto saltó a la luz pública. Moreno reveló que la decisión le fue comunicada personalmente, pero sin el matiz que él esperaba, dada su historia compartida.
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Falta de comunicación
En una entrevista en el programa «El Camino de Mario», con el exinternacional español Mario Suárez, Moreno detalló el momento en que terminó su relación profesional con Luis Enrique.
«Fui a su casa tras la desafortunada muerte de su hija y le dije que lo que había dicho públicamente, lo iba a cumplir», explicó Moreno, según recoge Marca. «Me dijo que ya no contaba conmigo, que nunca volvería a entrenar conmigo.
Intentaron pintarme como un ogro, como alguien que quería quedarse a toda costa. Se publicaron cosas muy feas, diciendo que no había ido a verle en ese momento, cuando en realidad lo que hicimos fue respetar todo lo que él nos dijo. A nivel personal, fue muy duro».
Luchando contra una narrativa de traición
La polémica llegó a un punto crítico durante la rueda de prensa de presentación de Luis Enrique, en la que el actual entrenador del París Saint-Germain acusó a Moreno de «deslealtad». Esta condena pública tuvo un impacto devastador en la familia de Moreno, que se vio atrapada en el fuego cruzado de la tormenta mediática.
«Mi madre me llamó llorando, preguntándome si todo lo que estaba diciendo era cierto, porque no lo entendía», recordó Moreno. «Sé cosas, pero no las voy a contar porque me las han contado terceros, y quiero respetar eso. Que cada uno lo interprete como quiera. Me he dado cuenta de que la narrativa suele ser mucho más fuerte que la verdad».
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Abordar las recientes polémicas en Rusia
La entrevista también abordó la etapa de Moreno como entrenador del club ruso FK Sochi, que terminó de una forma bastante insólita. Andrei Orlov, el exdirector deportivo del equipo ruso, acusó al español de utilizar ChatGPT para la planificación, los entrenamientos y la contratación de jugadores. Entre estas actividades, el directivo acusó a Moreno de mantener a sus jugadores despiertos durante 28 horas antes de un viaje a Jabárovsk, una ciudad situada al este del país.
«Básicamente, lo que hice fue prepararme profesionalmente. Hablé con médicos y con gente que estaba acostumbrada a ello», dijo Moreno. «Lo único que hice fue hacer que los jugadores se levantaran un poco más temprano durante la semana para que la diferencia horaria de siete horas se redujera a tres».
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