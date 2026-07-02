Según ESPN, Endrick habló de su experiencia en el Mundial y lo que aprendió de Neymar. Aunque Neymar se perdió el inicio por lesión, ambos compartieron el banquillo.

Endrick declaró: «Tengo muy buena relación con Ney. Bromeamos después de los entrenamientos, jugamos a las cartas y charlamos. En nuestro día libre estuvimos juntos, hablamos. Es muy importante hablar con gente que es capitana de la selección, como Marquinhos, Casemiro y Alisson».

Añadió: «Aprender de su experiencia es maravilloso. Son personas que entienden de fútbol. Y con Ney no es diferente: nos sentamos juntos en el banquillo. Intentaré aprovecharlo al máximo, porque aún me queda mucho tiempo en mi carrera».