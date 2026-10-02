El ambiente en una rueda de prensa rutinaria de la selección de Suecia dio un giro inesperado cuando Graham Potter decidió poner un toque de humor negro en la comparecencia. El exentrenador de Chelsea y Brighton, que actualmente dirige a la selección sueca, atendía a los medios sobre una importante oleada de bajas de jugadores debido a una enfermedad repentina que se estaba extendiendo por la concentración.

Al hablar sobre la pesadilla logística que supone perder a tantas figuras clave de una vez, Potter no pudo resistirse a la oportunidad de hacer referencia al mayor tema de conversación del fútbol inglés. «Nos ha golpeado una infección o un virus», dijo Potter.

«No es lo ideal, pero pasa. Así que hemos llamado a algunos jugadores que han estado fantásticos. En cuanto al número de bajas, hemos tenido una cifra similar a la de los cargos del Man City, creo».