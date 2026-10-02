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¡Intentando no reírse! Cazan a Viktor Gyokeres reaccionando a la broma de Graham Potter sobre los cargos contra el Manchester City
Potter deja un remate con segundas intenciones
El ambiente en una rueda de prensa rutinaria de la selección de Suecia dio un giro inesperado cuando Graham Potter decidió poner un toque de humor negro en la comparecencia. El exentrenador de Chelsea y Brighton, que actualmente dirige a la selección sueca, atendía a los medios sobre una importante oleada de bajas de jugadores debido a una enfermedad repentina que se estaba extendiendo por la concentración.
Al hablar sobre la pesadilla logística que supone perder a tantas figuras clave de una vez, Potter no pudo resistirse a la oportunidad de hacer referencia al mayor tema de conversación del fútbol inglés. «Nos ha golpeado una infección o un virus», dijo Potter.
«No es lo ideal, pero pasa. Así que hemos llamado a algunos jugadores que han estado fantásticos. En cuanto al número de bajas, hemos tenido una cifra similar a la de los cargos del Man City, creo».
- AFP
A Gyokeres le cuesta mantener la cara seria
Mientras la sala se llenaba de una mezcla de jadeos y risas, las cámaras enfocaron rápidamente a Viktor Gyokeres, que estaba sentado justo al lado de su entrenador. El delantero del Arsenal pareció debatirse entre la compostura profesional y la diversión genuina, y en vídeos en redes sociales se le ve reprimiendo visiblemente una carcajada.
El propio Potter pareció ser consciente de que la broma podía resultar polémica y enseguida matizó su comentario preguntando entre risas a los periodistas presentes: "¿Demasiado pronto?". Desde entonces, el momento se ha hecho viral, y los aficionados han disfrutado de este intercambio distendido en un periodo de intenso escrutinio para el club de Mánchester.
El estado de forma internacional y el futuro en el Arsenal
A pesar del momento viral en la rueda de prensa, Gyokeres sigue centrado en sus actuaciones sobre el terreno de juego. El jugador de 28 años ha firmado un productivo inicio del parón internacional, con dos goles en dos partidos con Suecia en la Liga de Naciones.
Esto llega después de lo que se ha descrito como un complicado inicio de la temporada nacional con el Arsenal, donde la competencia por un puesto sigue siendo feroz bajo las órdenes de Mikel Arteta. Sus goles con su selección sirven como recordatorio de la calidad que aporta a la rotación ofensiva del Arsenal cuando es requerido.
- Getty Images Sport
Gyokeres descarta los rumores sobre su salida del Arsenal
También han empezado a circular rumores sobre el futuro de Gyokeres en el Emirates Stadium, y algunos informes sugieren que podría buscar una salida en busca de más oportunidades como titular con regularidad.
Sin embargo, el delantero no tardó en restar importancia a cualquier conversación sobre una salida e insistió en que sigue comprometido con el proyecto en el norte de Londres. «Está claro que quiero jugar al fútbol todo lo posible. Espero que eso también llegue. Como futbolista, siempre quieres estar sobre el campo», explicó el internacional sueco cuando fue preguntado por su situación actual en el club de la Premier League.
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