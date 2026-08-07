Instan a Liam Delap a dejar el Chelsea por el Everton y seguir el «gran camino» de Romelu Lukaku

King cree que el brillante historial de Lukaku en el Everton, donde marcó 87 goles en 166 partidos y sigue siendo el máximo goleador histórico del club en la era de la Premier League con 68 tantos, debería servir como principal referencia para que Delap reconstruya su carrera en Goodison Park.

En declaraciones a Football Insider, King afirmó: "Si yo fuera Delap y recibiera la llamada del Everton, estaría pensando: 'Madre mía, sí. Mira quién fue al Everton y se convirtió en un jugador realmente bueno. Lukaku'.

"Se fue cedido y realmente se hizo un nombre en el Everton, ¿no? Y fue un gran camino para él, ya sabes, para abrirle las puertas a cosas mayores", continuó.

Reflexionando sobre el desarrollo inicial de Lukaku, King añadió: "Tengo que admitir que, cuando llegó al Everton siendo un jugador joven, recuerdo haberle visto jugar en un torneo en La Manga cuando tenía 17 años. Era potente y fuerte, y qué rematador tan maravilloso era con la izquierda. Fue una gran época para los jugadores belgas entonces".

"[Thibaut] Courtois y [Youri] Tielemans y, ya sabes, todos ese tipo de jugadores. Así que, si tuviera la oportunidad de ir al Everton, yo la aprovecharía. Aunque sea cedido durante un año", concluyó King.