Hablando en talkSPORT, Majestic comenzó su mensaje abierto con una disculpa antes de exponer una sensacional propuesta para traer de vuelta a Kane al norte de Londres.

Abrió su mensaje con un tono de arrepentimiento: "Señor Harry Kane. Ya te he pedido disculpas antes, porque cuando te fuiste por primera vez me rompiste el corazón y no quería que ganaras nada. Pero Harry ha ganado, es un delantero de clase mundial. Lo has hecho en Alemania, has ganado. Yo, personalmente, no veo al Bayern ganando la Champions League en un futuro próximo, es más probable que la gane el Arsenal".

Majestic miró entonces directamente a la cámara del estudio para enviar un mensaje tanto al Bayern como a Kane: "Bayern, lo habéis pasado muy bien con Harry, os ha ganado la liga. Os vamos a devolver el dinero, así que vais a recuperar 81 millones de libras, la cláusula de rescisión, pum, de inmediato, la activaremos. Harry, vuelve a casa. Te daremos 400.000 libras a la semana, cifras enormes, pero se lo merece, una superestrella mundial".