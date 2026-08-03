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Instan a Harry Kane a cerrar un emotivo regreso al Tottenham mientras un aficionado de los Spurs se disculpa humildemente con la superestrella del Bayern de Múnich
Instan a regresar a Londres
El futuro de Kane ha vuelto a convertirse en un gran tema de debate en medio del persistente interés del Barcelona, mientras su contrato con el Bayern entra en su tramo final hacia 2027. El presentador y aficionado de los Spurs Majestic hizo una petición pública en talkSPORTpara que el capitán de Inglaterra regrese al club de su infancia y supere el récord de 260 goles de Shearer en la Premier League. Sin embargo, el Bayern sigue confiando en que el máximo goleador histórico del Tottenham firmará una renovación, con el delantero plenamente asentado en Alemania tras tres años en Múnich.
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Disculpa y petición de traspaso
Hablando en talkSPORT, Majestic comenzó su mensaje abierto con una disculpa antes de exponer una sensacional propuesta para traer de vuelta a Kane al norte de Londres.
Abrió su mensaje con un tono de arrepentimiento: "Señor Harry Kane. Ya te he pedido disculpas antes, porque cuando te fuiste por primera vez me rompiste el corazón y no quería que ganaras nada. Pero Harry ha ganado, es un delantero de clase mundial. Lo has hecho en Alemania, has ganado. Yo, personalmente, no veo al Bayern ganando la Champions League en un futuro próximo, es más probable que la gane el Arsenal".
Majestic miró entonces directamente a la cámara del estudio para enviar un mensaje tanto al Bayern como a Kane: "Bayern, lo habéis pasado muy bien con Harry, os ha ganado la liga. Os vamos a devolver el dinero, así que vais a recuperar 81 millones de libras, la cláusula de rescisión, pum, de inmediato, la activaremos. Harry, vuelve a casa. Te daremos 400.000 libras a la semana, cifras enormes, pero se lo merece, una superestrella mundial".
A la caza del récord goleador de Shearer
Kane suma actualmente 213 goles en la Premier League y está a solo 47 del récord histórico de Shearer. En 14 años como profesional en el Tottenham, marcó 280 goles en 435 partidos entre todas las competiciones y se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 100 goles fuera de casa en la historia de la Premier League.
Majestic profundizó en cómo un regreso podría consolidar el legado del delantero: "Roberto De Zerbi le dice: 'Mira, es una temporada sin fútbol europeo, lo que te permite descansar un poco más después de una temporada larga y de un Mundial... te da la posibilidad de centrarte en marcar goles en la Premier League, no tienes que jugar en la Copa de la Liga'".
Añadió: "Estás así de cerca del récord de Alan Shearer. Si haces una buena temporada este año, marcando más de 20 goles, algo que es muy posible, podrías convertirte en campeón de la Bundesliga, en el máximo goleador de la historia de Inglaterra, en el máximo goleador de la historia del Tottenham y posiblemente en el mejor goleador de la historia de la Premier League.
"Este es el legado de Harry Kane grabado en piedra. La gente no puede decir que no ha ganado nada, ya fue y lo hizo. Ahora puede volver a casa y hacer crecer a los Spurs. Vamos, Harry, es hora de volver a casa, es bueno para ti, es bueno para nosotros, es bueno para el Bayern, hagámoslo".
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Se avecina la prueba definitiva para decidir su carrera
Kane afronta una encrucijada decisiva en su carrera entre prolongar su etapa en la Bundesliga con el Bayern o protagonizar un regreso llamativo al fútbol inglés. La prioridad inmediata del delantero sigue siendo mantener su prolífica racha goleadora para pelear por títulos nacionales y europeos con el gigante bávaro. Sin embargo, la tentación de consolidar su lugar en la historia como el máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League seguirá planeando sobre los próximos mercados de fichajes.
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