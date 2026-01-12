La insólita noche previa a una final de Champions League de una leyenda del Bayern Múnich

Basler adelantó temprano al FC Bayern con un tiro libre directo y, con el marcador 1-0, fue sustituido en el minuto 89. El drama del tiempo añadido lo vivió desde el banquillo, convencido de ser —al menos en lo personal— campeón de la Liga de Campeones. Y, por supuesto, no estaba dispuesto a permitir que ese pequeño detalle arruinara su celebración.

Lo que ocurrió tras la histórica derrota quedó grabado en la memoria del vestuario. Su compañero Alexander Zickler la describió tiempo después como “la mejor fiesta que viví en mi etapa en el FC Bayern”, incluso por encima de la que siguió al título de 2001. ¿El responsable del cambio de ánimo? “Mario Basler siempre encuentra la manera de que algo así funcione”, contó Zickler en una entrevista con SPOX.

El propio Basler, experto en celebraciones, lo confirmó sin rodeos: “La fiesta fue sensacional, lo pasamos increíble. Se bebió, se rió y se bailó tanto que la pista de baile ardía… o mejor dicho, el mantel, porque también bailamos sobre las mesas. No nos fuimos a dormir hasta bien entrada la madrugada”.

Para Basler, la noche posterior a la final fue muy similar a la anterior. “Me quedé en el bar hasta las tres y media, cuando todos los demás ya dormían”, relató. Tanto el entrenador Ottmar Hitzfeld como el manager Uli Hoeneß le pidieron varias veces que se fuera a la cama. “Y yo les dije: no, todavía tengo que beber unas cervezas”. Cuando llegó a la décima, le advirtieron: “Entonces no podrás jugar mañana”. A lo que Basler, según cuenta, respondió: “Entonces no podremos ganar mañana”. Al final fue titular… y se proclamó campeón de su propia Liga de Campeones.

Alcohol, fiestas desbordadas, frases provocadoras, choques con la autoridad y una calidad futbolística incuestionable, pero siempre al borde de la gloria: la final de la Champions de 1999 condensó todo lo que representó el rebelde Mario Basler.