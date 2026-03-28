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Insigne Pescara PalermoDazn

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Insigne: «Amo Nápoles: habría vuelto a pie, habría aceptado incluso un sueldo de 1.500 euros. En Toronto estaba deprimido futbolísticamente»

L. Insigne
SSC Nápoles
Pescara
Serie A
Serie B

Insigne ha regresado a Italia tras pasar tres años en Canadá: entre el regreso frustrado al Nápoles y la lucha por evitar el descenso con el Pescara.

Lorenzo Insigne ha regresado a Italia tras su etapa en Toronto. Lo ha hecho para salvar al Pescara, que actualmente ocupa el último puesto de la Serie B con 29 puntos, pero a solo dos puntos del Bari, decimoséptimo con 31 puntos y que ocupa la primera de las dos plazas para el play-out.


Un regreso romántico 14 años después del ascenso a la Serie A en 2012, cuando el entrenador era Zeman y sus compañeros de equipo Marco Verratti y Ciro Immobile. En Sportweek, Insigne ha hablado de su regreso a Italia y también de su frustrado fichaje por el Nápoles, con el que hubo contactos en enero.

  • EMPEZAR DE NUEVO

    «Me siento bien físicamente. Estoy volviendo a disfrutar después de tres años en los que no he rendido al máximo. En Toronto nunca estuve al 100 % físicamente: me lesionaba y, con tal de volver al campo, jugaba aunque no estuviera del todo recuperado. Además, allí no hay descensos: echaba de menos la presión a la que estaba acostumbrado. Cuanta más presión siento, más a gusto estoy. Además, estaba en un equipo poco competitivo y eso me deprimió futbolísticamente».


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  • CINCO MESES DE PARALIZACIÓN

    «Ha sido duro, pero nunca he dejado de entrenar. Me decía a mí mismo: "No voy a dejarlo, solo tengo 34 años". Durante los cinco meses que estuve esperando una llamada, mi mujer me decía: "Espero que encuentres algo", pero ahora me parece que estaba mejor cuando me quedaba en casa».


  • EL REGRESO A PESCARA

    «Me he puesto al servicio del equipo. Intento dar ejemplo en el día a día. Soy un referente y alzo la voz cuando veo cosas que no me gustan. Pero somos un grupo unido y sabemos que podemos ponerles las cosas difíciles a todos».


  • EL NO REGRESO A NÁPOLES

    «También recibí algunas llamadas del extranjero, pero les preocupaba que me hubiera entrenado por mi cuenta. Les dije que, con mi condición física, me bastarían entre 15 y 20 días para volver a estar en forma. A Nápoles habría ido andando; cuando me llamaron, no pegué ojo. Incluso me ofrecí por el mínimo, 1.500 euros al mes. No me sentí mal, porque hay que respetar las decisiones. Además, en mi corazón, después de Nápoles está el Pescara».


  • LA RELACIÓN CON NÁPOLES

    «Soy aficionado del Nápoles y me alegra que haya ganado dos Scudetti. Lo que lamento es no haberlo ganado con 91 puntos. La presión pesó mucho. Jugaba con una responsabilidad difícil de llevar. También me peleé con los aficionados cuando era joven. Hoy me arrepiento y no volvería a hacerlo. La gente no me entendió lo suficiente, aunque en parte también fue culpa mía. Me gusta bromear, pero al principio soy reservado y eso me hizo parecer presuntuoso».

  • LAS LÁGRIMAS

    Aquí, Insigne, como se ve en el vídeo, se emociona al hablar del Nápoles: «Le tengo demasiado cariño a la camiseta del Nápoles, y me enfada no haber podido dar todo lo que hubiera querido. No he conseguido hacerme entender. Cuando el club me llamó en enero, se me llenaron los ojos de lágrimas. Lloraba porque amo al Nápoles. No ha sido fútbol, ha sido amor. Y eso no se puede medir. Después de 12 años ya no me quedaban fuerzas físicas ni mentales. La separación fue algo deseado por ambas partes, sin culpas que atribuir a una u otra».

  • ENTRENADORES Y COMPAÑEROS

    «Con Sarri he jugado mi mejor fútbol. Me han gustado el enfoque y la relación con Gattuso porque es una persona directa. ¿Tres compañeros a los que me llevaría a cualquier parte? Hamsik, Koulibaly y Mertens. ¿Cavani o Higuaín? Les hice marcar goles a los dos. Cavani se mete más en profundidad, lucha más, pero elijo a Gonzalo porque su calidad me impresionaba. Era un mediapunta disfrazado de delantero».


  • Eurocopa 2020

    «¿Mi primer recuerdo? Yo saltando sobre Donnarumma tras el último penalti que paró, mientras pensaba: "¡Qué lío hemos montado!". Puedo jugar incluso en la Serie D, pero no voy a renunciar a la selección: si me llaman, corro».

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