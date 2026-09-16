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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Inquietud y encrucijada: ¿qué le espera a la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27?

FEATURES
Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
Arabia Saudí
Kuwait
Grecia

Una misión que no es sencilla

La selección de Arabia Saudí afronta la Copa del Golfo 27 en medio de una expectación que no está exenta de inquietud, después de que la afición haya comenzado a esperar una versión diferente del equipo, no una mera participación más que arrastre consigo los mismos interrogantes que aparecieron en las últimas citas.

Arabia Saudí se enfrentará a una prueba que va más allá de la idea de competir por el título, porque el torneo puede revelar mucho sobre la imagen del equipo y su capacidad para recuperar su personalidad antes de disputar la cita más importante dentro de unos pocos meses, cuando comience el camino en busca de una mejor imagen en la Copa de Asia.

Por ello, cada partido de la Copa del Golfo 27 estará bajo la lupa, no solo para conocer los resultados de la selección, sino para observar su manera de jugar, su personalidad y su capacidad de manejar los encuentros; y lo más importante, si Georgios Donis ha logrado construir un equipo capaz de convencer a la afición antes de que sea demasiado tarde.

La pregunta ya no tiene que ver con si Arabia Saudí es capaz de ganar un partido o de alcanzar la siguiente ronda, sino con si el torneo del Golfo dará a la selección respuestas reales o abrirá nuevas puertas a la inquietud antes de la Copa de Asia.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La afición espera una respuesta diferente

    La preocupación de la afición estará presente con fuerza desde el pitido inicial, sobre todo porque el aficionado saudí no quiere ver la continuidad del nivel impactante que hizo que la selección, en etapas anteriores, pareciera lejos de la imagen a la que estaba acostumbrado.

    La afición no busca solo las victorias, sino que quiere ver una selección con una identidad clara, que sepa qué hacer con el balón y sin él, y que sea capaz de imponer su estilo en lugar de entrar en los partidos esperando la reacción del rival.

    Y aquí la Copa del Golfo será una verdadera oportunidad para Ddonis y sus jugadores de reconstruir la confianza, porque ofrecer buenos niveles desde las primeras rondas podría cambiar mucho el ambiente que rodea a la selección y darle a la afición un nuevo motivo para el optimismo.

    En cambio, la continuidad de un rendimiento pálido, aunque lleguen algunos resultados positivos, podría mantener los interrogantes, porque la afición verá lo que ofrezca la selección como un indicador de lo que puede ocurrir dentro de unos meses en la Copa de Asia.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Copa del Golfo 27: una encrucijada para Donis

    Para Doménec, el torneo parece revestir mayor importancia que la de una simple etapa dentro del programa de preparación, sobre todo porque afronta críticas constantes desde la última participación en la Copa del Mundo, y necesita presentarse de nuevo ante la afición y convencerla de que tiene algo que aportar a la selección.

    El entrenador es consciente, sin duda, de que el tiempo no juega a su favor, pues el periodo que resta hasta la Copa de Asia no es tan largo como para permitirse desperdiciar más partidos sin alcanzar rasgos claros en la alineación, el estilo de juego y la identidad con la que quiere que se muestre Arabia Saudí.

    Lee también: Análisis de la lista de Arabia Saudí: el arma de Inzaghi se impone y Doménec apuesta por las bandas

    Por ello, la Copa del Golfo 27 podría ser una de las etapas más importantes en su proyecto con la selección, ya que le brindará la oportunidad de poner a prueba sus ideas bajo la presión de la verdadera competición, y no solo durante los partidos amistosos o los periodos de concentración, que no conllevan la misma presión.

    Y cuanto más convincente sea la imagen que ofrezca la selección, mayor será el margen de confianza en la continuidad del proyecto, mientras que la repetición de los errores y de los niveles flojos podría reabrir el debate sobre el futuro del cuerpo técnico, especialmente si los resultados defraudan las esperanzas de la afición.

  • El título devuelve el deseo y la confianza

    La coronación en la Copa del Golfo, si se llega a lograr, no sería solo añadir un nuevo título a las vitrinas de la selección de Arabia Saudí, sino que podría representar un importante impulso anímico antes de la Copa de Asia, y devolver algo del deseo y la confianza que necesitan tanto los jugadores como la afición.

    Ganar en un torneo cercano a la afición y que tiene una historia especial para las selecciones del Golfo podría dar a los jugadores una sensación distinta de la capacidad de competir y soportar la presión, sobre todo si el título llega tras una serie de actuaciones convincentes.

    Asimismo, el éxito en la Copa del Golfo 27 podría ayudar a mejorar la relación entre la selección y la afición, después de que los resultados y los niveles recientes se convirtieran en motivo de un mayor espacio para las críticas, y de que el equipo necesitara un momento que devuelva al aficionado a las gradas sintiendo que hay algo que merece apoyo.

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    Pero el valor del torneo no se determinará solo por el título, pues incluso llegar a las rondas finales ofreciendo un fútbol convincente podría ser un indicador importante, porque el objetivo final será preparar una selección capaz de competir en la Copa de Asia, y no solo ganar la Copa del Golfo.

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  • El fracaso podría abrir la puerta a un nuevo cambio

    En cambio, el fracaso a la hora de ofrecer el nivel esperado podría situar a la Federación Saudí y al cuerpo técnico ante preguntas difíciles, especialmente si diera la impresión de que la selección no ha dado un paso adelante, o si persistieran los problemas que padeció en los compromisos anteriores.

    La salida de Donis, en este caso, no puede considerarse un asunto cerrado, pero sigue siendo una posibilidad que podría imponerse si se acumulan los resultados negativos y continúan las críticas, sobre todo teniendo en cuenta que la selección ya vivió un cambio técnico antes del último Mundial, cuando Hervé Renard se marchó antes del torneo.

    Esa experiencia hace que la idea de un cambio antes de la Copa Asiática no resulte del todo descartable si las cosas llegan a un punto muerto, pero tomar una decisión de este tipo en fechas cercanas al torneo sería, a su vez, un paso con consecuencias, ya que cualquier nuevo entrenador necesitaría tiempo para conocer a los jugadores y construir sus ideas.

    De ahí que la Copa del Golfo 27 parezca estar más cerca de una auténtica encrucijada para la selección y para Donis; el éxito de Arabia Saudí podría concederles un margen de calma y confianza para trabajar de cara a la Copa Asiática, mientras que un fracaso y la repetición de una actuación impactante podrían devolver todos los expedientes a la mesa, con el futuro del entrenador y la forma de la selección en la próxima etapa a la cabeza.

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