Alejarse del panorama internacional fue descrito por el capitán como algo profundamente difícil, pero una decisión tomada para ayudar a dar paso a la próxima generación. En un comunicado cargado de emoción, Messi explicó: "El tiempo se agota, las etapas llegan a su fin, y esta es una que me duele profundamente. Me encanta, me ha encantado y siempre me encantará formar parte de la selección nacional. Lo he dado todo, no me queda nada por dar y, además, hay algunos jóvenes realmente muy buenos que vienen por detrás de mí y merecen su oportunidad".