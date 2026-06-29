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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Inmigración e identidad... El choque entre Marruecos y los Países Bajos es más que un simple encuentro

FEATURES
Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
H. Ziyech
N. Mazraoui
Países Bajos
Marruecos

Cada cuatro años, el Mundial mezcla historia, inmigración e identidad, y las selecciones cuentan historias que van más allá del campo. 

Hay países que exportan ideas y otros que exportan jugadores, y cada vez son más los que hacen ambas cosas a la vez.

Según un reportaje de BBC Sport, pocos duelos del Mundial 2026 reflejan mejor este cruce que el de Holanda y Marruecos en dieciseisavos.

Durante décadas, los Países Bajos han sido el destino natural de los futbolistas nacidos en territorio neerlandés y de origen marroquí.

Antes se daba por hecho que, al llegar al nivel requerido, elegirían a los Países Bajos; hoy ya no es así.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Evolución de la relación entre las federaciones holandesa y marroquí

    Idris Bousta nació en el barrio de De Burches, Ámsterdam, y se convirtió en el primer futbolista holandés de origen marroquí en jugar con la selección de los Países Bajos, gracias a Frank Rijkaard, que lo hizo debutar ante Alemania en noviembre de 1998.

    Entonces no hubo controversia, pues Marruecos aún no se había puesto en contacto con él.

    Más tarde disputó dos partidos con Marruecos, tras jugar solo tres con Holanda, cambio entonces permitido por la FIFA al tratarse de amistosos.

    Reducir este cambio a una cuestión política sería un error, pues para muchos jugadores con doble nacionalidad la decisión es personal y depende de familia, cultura, oportunidades y pasaportes.

    Sin embargo, la relación entre las federaciones de Países Bajos y Marruecos ha cambiado: uno de cada cuatro jugadores del Mundial 2026 nació fuera del país que representa.

    Ocho de las 48 selecciones del torneo tienen al menos la mitad de sus jugadores nacidos fuera, lo que muestra cómo el fútbol internacional refleja los patrones migratorios.

    Pocas selecciones reflejan mejor esta tendencia que los Leones del Atlas: 19 de los 26 convocados por Mohamed Wahbi nacieron fuera de Marruecos.

    • Anuncios
  • MOROCCO-FRANCE-FBL-WC-2026AFP

    Marruecos invierte en la búsqueda de jugadores con doble nacionalidad

    Hace más de una década, la Federación Marroquí de Fútbol invirtió en buscar jugadores con doble nacionalidad en Europa.

    Sus ojeadores trabajan en Francia, Bélgica, España y Países Bajos, siguiendo a los talentos y forjando lazos con ellos y sus familias años antes de que lleguen a la selección absoluta.

    El exseleccionador Pim Verbeek explicó que el proceso no se centraba solo en el jugador, sino también en su familia.

    Esta política transformó a la selección: en 2018 convocó a cinco jugadores nacidos en los Países Bajos.

    Cuatro años después, cuando Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales del Mundial, su lista incluía a catorce jugadores nacidos fuera del país.

    Este cambio no fue inmediato: tras la experiencia de Bousta, jugadores como Ibrahim Afellay eligieron a los Países Bajos, seducidos por una de las grandes selecciones del mundo.

    Mientras tanto, Marruecos perfeccionaba su estrategia, consolidando la relación con futbolistas con doble nacionalidad antes de su llegada a la absoluta.

  • Morocco v Peru: International FriendlyGetty Images Sport

    Una generación que cambia... y la decisión de Ziyech

    Nadie encarnó mejor este cambio —es decir, esta decisión— que Hakim Ziyech, quien nació en la ciudad de Dronten, se formó íntegramente en el sistema futbolístico neerlandés, representó a las selecciones juveniles de los Países Bajos e incluso fue convocado para la selección absoluta en 2015.

    Una lesión le impidió debutar, pero lo que vino después superó la importancia de ese partido amistoso.

    Tras la salida de Guus Hiddink y los cambios en el cuerpo técnico, Ziyech sintió que no era valorado, mientras que Marruecos le hizo sentir pieza clave.

    La Federación Marroquí se mantuvo en contacto constante, le presentó una visión a largo plazo y le ofreció ser una pieza clave del proyecto.

    Cuando Ziyech optó por Marruecos ese mismo año, muchos en Holanda se sorprendieron.

    Su explicación fue sencilla: «Siempre me he sentido marroquí… Se elige con el corazón».

    Marruecos solía ver cómo sus mayores talentos, con doble nacionalidad, elegían a las grandes potencias europeas, pero, de pronto, uno de los mejores jugadores de la liga holandesa optó por los «Leones del Atlas» en vez de por los «Molinos».

    Otros siguieron el mismo camino: Nasser Mazraoui nació en Liderdorp y se formó en la cantera del Ajax; Sofiane Amrabat se crió en Hoeven; y Anas Salah al-Din se formó en las escuelas de fútbol holandesas antes de elegir Marruecos.

    Ismail El Saybari nació en España, pero se formó en la cantera del PSV Eindhoven.

    Da igual que logren un puesto en el once titular de Ronald Koeman o no; lo relevante es otro aspecto.

    Todos son futbolistas de élite formados en el sistema neerlandés, pero hoy respaldan a uno de los principales rivales de los Países Bajos.

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