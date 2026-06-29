Cada cuatro años, el Mundial mezcla historia, inmigración e identidad, y las selecciones cuentan historias que van más allá del campo.

Hay países que exportan ideas y otros que exportan jugadores, y cada vez son más los que hacen ambas cosas a la vez.

Según un reportaje de BBC Sport, pocos duelos del Mundial 2026 reflejan mejor este cruce que el de Holanda y Marruecos en dieciseisavos.

Durante décadas, los Países Bajos han sido el destino natural de los futbolistas nacidos en territorio neerlandés y de origen marroquí.

Antes se daba por hecho que, al llegar al nivel requerido, elegirían a los Países Bajos; hoy ya no es así.