La esposa de Messi, Roccuzzo, publicó un emotivo mensaje en el que elogió la carrera y la actitud de su marido tras la derrota.

«Siempre serás el mejor, @leomessi», escribió en Instagram. «No solo por tu talento, sino porque nunca dejas de ser tú mismo. Porque, pase lo que pase, nunca te rindes, siempre luchas hasta el final y lo das todo hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa forma de levantarte una y otra vez es lo que te hace único».







