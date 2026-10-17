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«¡Injusto!»: David Moyes estalla por las polémicas decisiones arbitrales tras la derrota ante el Chelsea
Moyes cuestiona a Tierney por no sancionar a Rogers
El entrenador del Everton, Moyes, no se mordió la lengua al valorar el arbitraje tras la frustrante derrota por 2-0 ante el Chelsea en el Hill Dickinson Stadium. Aunque el marcador apuntaba a una tarde cómoda para el equipo del oeste de Londres, Moyes insistió en que las decisiones discutibles del árbitro Paul Tierney habían condicionado el partido. El principal motivo del enfado del escocés fue una acción de Morgan Rogers, quien, a su juicio, tuvo muchísima suerte de seguir en el campo tras una dura entrada sobre James Garner.
El internacional inglés, que ya había sido amonestado anteriormente en el partido, golpeó a Garner con los tacos en una entrada tras la que el centrocampista del Everton necesitó atención médica. El exextremo del Everton Pat Nevin fue uno de los que consideraron que la acción merecía una segunda tarjeta amarilla, una opinión que también expresó con vehemencia el banquillo local.
- Getty Images Sport
Moyes critica con dureza un arbitraje «injusto»
Moyes consideró que la falta de una expulsión fue un punto de inflexión, especialmente por el rigor con el que el árbitro trató a sus propios jugadores durante el intenso encuentro disputado en Merseyside.
«Creo que la acción de Rogers sobre Jimmy podría haberse cuestionado, pero no estamos diciendo que queramos que todo se pite como falta. Queremos que arbitren correctamente y no creo que la entrada de Harrison se juzgara como correspondía. Me pareció injusto», declaró Moyes en su entrevista tras el partido con TNT Sports. La frustración del veterano entrenador era evidente al reflexionar sobre cómo una tarjeta roja a Rogers podría haber cambiado el desarrollo de la segunda parte antes de que Pedro Neto acabara abriendo el marcador.
La tarjeta amarilla a Armstrong desconcierta al entrenador del Everton
La tensión había ido en aumento desde la primera parte, cuando el joven Harrison Armstrong vio una tarjeta amarilla por una entrada al suelo sobre Josh Acheampong. La decisión provocó una sonora pitada de la afición de Goodison, y Moyes tampoco entendía la amonestación del jugador formado en la cantera.
Al hablar de la acción del joven centrocampista, Moyes señaló que aquella entrada había sido, de hecho, uno de los momentos destacados de la actuación inicial de su equipo. «Me pareció que Harrison hizo una gran entrada en el lado opuesto del campo. Creo que probablemente fue lo mejor de la primera parte y que la gente que ve fútbol lo apreció. No vi ningún motivo para que le sacaran tarjeta. Por cierto, no he vuelto a ver la jugada, pero mi impresión fue que no era falta en absoluto. Creo que forma parte de lo que hacemos. Su jugador simplemente se levantó y siguió jugando», declaró el entrenador a TNT Sports.
- News Images
El doblete de Neto castiga la falta de pegada del Everton
Pese a las quejas por el arbitraje, el Everton acabó pagando su falta de acierto y la brillante actuación de Pedro Neto. El extremo portugués fue el jugador más destacado: marcó dos goles y permitió que el equipo de Xabi Alonso ascendiera al cuarto puesto de la clasificación. Era la primera vez que Neto anotaba dos goles en un mismo partido de la Premier League, en su 187.ª aparición en la competición.
Su eficacia de cara a portería contrastó con la de un Everton al que le costó poner a prueba al Chelsea con suficiente frecuencia. Moyes afronta ahora el reto de mejorar el rendimiento de su delantera: el Everton solo logró dos remates en toda la segunda parte y no consiguió reaccionar de forma significativa después de que los visitantes se adelantaran.
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