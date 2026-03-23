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«Injusto»: Álvaro Arbeloa reacciona después de que el entrenador del Real Madrid dejara en el banquillo, en una decisión polémica, tanto a Jude Bellingham como a Kylian Mbappé en la victoria ante el Atlético
El dúo estrella se limita a hacer cameos
El Madrid se llevó una victoria vital por 3-2 sobre su rival ciudadano, el Atlético, pero los titulares se centraron en la alineación elegida por Arbeloa. A pesar de que Bellingham regresaba tras una ausencia de diez partidos y de que Mbappé había sido declarado «al 100 %» tras un esguince de rodilla, ambos comenzaron el partido en el banquillo. Mbappé acabó entrando en el minuto 64 en sustitución de Thiago Pitarch, mientras que Bellingham sustituyó a Arda Güler diez minutos más tarde. La cautelosa integración de ambos llega en un momento crítico, con el Madrid a cuatro puntos del Barcelona en la lucha por el título y solo nueve jornadas por disputar.
- AFP
Arbeloa defiende la política de selección
En declaraciones a los medios tras el pitido final, Arbeloa se mostró sincero sobre la dificultad de gestionar una plantilla repleta de talentos de talla mundial. «Ese es mi mayor objetivo como entrenador: ser injusto y sentirlo, porque los jugadores se merecen mucho más. Ese es mi objetivo: que todos sientan que cuentan con mi confianza, aunque para ello tenga que ser injusto», explicó Arbeloa.
En cuanto a la gestión específica de sus delanteros, añadió: «Cada día intento sacar al mejor once. Cuando tienes al mejor jugador del mundo... lo normal es seguir progresando. Kylian ha tenido unos minutos muy buenos y estoy seguro de que tendrá más minutos con su selección».
Resolver el rompecabezas táctico
El regreso de Bellingham supone un reto táctico para Arbeloa, que debe reincorporar al jugador de 22 años a un sistema que funcione. «Lleva bastante tiempo fuera de los terrenos de juego, y espero que su progresión continúe como hoy y como la de Mbappé. Tenemos que encontrarle un sitio (a Bellingham), para que conecte bien con sus compañeros y se sienta cómodo. El problema es que es muy bueno en muchas cosas y, a veces, hay que elegir lo mejor para el equipo en función del partido», señaló el entrenador.
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El parón internacional precede a la recta final
Con la liga nacional en pausa, la atención se centra ahora en la escena internacional, donde Mbappé jugará con Francia, mientras que Bellingham se incorporará a la selección inglesa. Estos partidos son una preparación crucial de cara al Mundial, pero Arbeloa los seguirá con inquietud, esperando que sus estrellas regresen ilesos. A su vuelta a Valdebebas, el Madrid se enfrentará a un calendario implacable. Con Mbappé liderando actualmente la tabla de goleadores de la Liga con 23 goles, su estado físico —y la influencia creativa de Bellingham— podrían ser los factores decisivos para que los blancos puedan superar la ventaja del Barcelona.
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