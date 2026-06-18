Injusticia contra Messi y dos penaltis a favor de Al-Dosari... ¿Quién fue el árbitro del partido entre Arabia Saudí y España?

La selección saudí debutará en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, enfrentándose al campeón de Europa.
El domingo se medirá a España en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada de la fase de grupos.
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La selección saudí debutará en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, enfrentándose al campeón de Europa.
El domingo se medirá a España en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en la segunda jornada de la fase de grupos.
La FIFA designó al árbitro brasileño Rafael Klaus para el partido, asistido por sus compatriotas Danilo Manes y Rodrigo Figueiredo.
El vídeoarbitraje (VAR) lo liderará el colombiano Andrés Rojas, asistido por su compatriota Alexander Guzmán.
Rafael Klaus es un árbitro brasileño de 47 años, nacido el 6 de septiembre de 1979 en Santa Bárbara do Este, São Paulo, Brasil.
Proviene de una familia de deportistas: su padre, Antonio Carlos Klaus, fue futbolista profesional en la década de 1960, y su hermano Neltinho jugó como delantero en Brasil y Colombia.
Esa tradición lo acercó al fútbol: jugó como futbolista hasta los veinte años, pero entonces cambió de rumbo.
En 2002, con 23 años, se inscribió en los cursos de árbitro de la Federación de São Paulo y dirigió encuentros en divisiones inferiores y categorías de edad durante ocho temporadas.
Su gran salto llegó en 2010, cuando empezó a arbitrar en la Liga Paulista de São Paulo. En 2012 pasó a dirigir partidos de la liga brasileña.
Desde entonces su carrera ha crecido rápido y fue elegido mejor árbitro de Brasil en 2016, 2017 y 2018.
En 2014 la FIFA lo designó árbitro internacional, y desde entonces ha dirigido varios encuentros en competiciones mundiales.
Su cima fue el Mundial de Catar 2022, donde dirigió dos encuentros de la fase de grupos: Inglaterra 6-2 Irán y Marruecos 2-1 Canadá.
A diferencia del Mundial, Klaus protagonizó un episodio famoso con el legendario argentino Lionel Messi en 2020, durante un partido contra Paraguay de las eliminatorias sudamericanas para Catar 2022.
En ese encuentro, Klaus pitó un penalti a favor de Paraguay y, tras revisar el VAR, anuló un gol de Argentina que habría dado la victoria por 2-1, manteniendo el 1-1.
La decisión enfureció a Messi, quien al final del partido le recriminó: «Nos has hecho dos injusticias».
Sin embargo, Klaus también dirigió la final de la Copa América 2024, que Argentina ganó 1-0 a Colombia en prórroga.
Messi alzó su segunda Copa América y el cuarto título con Argentina, algo que no había logrado en 2020.
Klaus conoce Arabia Saudí principalmente por el Al-Hilal, equipo al que arbitró dos partidos en la Liga Roshen.
El primero fue el clásico ante Al-Ittihad el 8 de marzo de 2022, correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Roshen 2021-2022, que acabó 2-1 a favor de “El Líder”.
La segunda ocasión fue el 29 de enero de 2026, en la jornada 19 del curso 2025-2026, cuando dirigió el Al-Hilal-Al-Qadisiyah, que acabó 2-2.
Pitó un penalti a favor del Al-Hilal en cada encuentro; ambos los lanzó Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí ante España, marcando el primero contra el Al-Ittihad y fallando el segundo frente al Al-Qadisiyah.