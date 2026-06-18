Injusticia contra Messi y dos penaltis a favor de Al-Dosari... ¿Quién fue el árbitro del partido entre Arabia Saudí y España?

Rafael Klaus es un árbitro brasileño de 47 años, nacido el 6 de septiembre de 1979 en Santa Bárbara do Este, São Paulo, Brasil.

Proviene de una familia de deportistas: su padre, Antonio Carlos Klaus, fue futbolista profesional en la década de 1960, y su hermano Neltinho jugó como delantero en Brasil y Colombia.

Esa tradición lo acercó al fútbol: jugó como futbolista hasta los veinte años, pero entonces cambió de rumbo.

En 2002, con 23 años, se inscribió en los cursos de árbitro de la Federación de São Paulo y dirigió encuentros en divisiones inferiores y categorías de edad durante ocho temporadas.