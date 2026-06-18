Inglaterra compartió grupo con España, y solo el primero se clasificaba directo al Mundial de Brasil. Por eso, la repesca siempre fue una opción. Tras vencer 1-0 a La Roja en Wembley en abril —lo que les bastaba para viajar a Mallorca en junio y asegurar el primer puesto con un empate—, quedar en la repesca fue una decepción, más aún por la goleada 4-0 que España les endosó.

Aun así, las probabilidades de que Inglaterra supere esta fase son altas: las «Lionesses» son la selección mejor clasificada y están entre las cabezas de serie, lo que les garantiza un emparejamiento favorable. Como era de esperar, la seleccionadora Sarina Wiegman se mostró confiada al hablar de la nueva fase a principios de este mes. «Tenemos un gran equipo y sabemos lo que hay que hacer; por eso estoy segura de que nos clasificaremos», afirmó.