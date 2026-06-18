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Inglaterra ya conoce su ruta en la fase de clasificación para el Mundial Femenino de 2027. Las «Lionesses» saben quién será su primer rival en la repesca y los posibles emparejamientos de la segunda ronda, tras no lograr superar a España por el cupo directo
Inglaterra, condenada a la repesca por una España imparable
Inglaterra compartió grupo con España, y solo el primero se clasificaba directo al Mundial de Brasil. Por eso, la repesca siempre fue una opción. Tras vencer 1-0 a La Roja en Wembley en abril —lo que les bastaba para viajar a Mallorca en junio y asegurar el primer puesto con un empate—, quedar en la repesca fue una decepción, más aún por la goleada 4-0 que España les endosó.
Aun así, las probabilidades de que Inglaterra supere esta fase son altas: las «Lionesses» son la selección mejor clasificada y están entre las cabezas de serie, lo que les garantiza un emparejamiento favorable. Como era de esperar, la seleccionadora Sarina Wiegman se mostró confiada al hablar de la nueva fase a principios de este mes. «Tenemos un gran equipo y sabemos lo que hay que hacer; por eso estoy segura de que nos clasificaremos», afirmó.
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Inglaterra se enfrentará a Grecia en el primer partido de la repesca
El jueves se realizó el sorteo, que resultó muy favorable. Inglaterra ya conocía a los ocho posibles rivales para la primera ronda de play-offs y sabía que partía como gran favorita. El sorteo confirmó que su primer rival será Grecia: las «Lionesses» jugarán primero la ida fuera de casa y luego la vuelta en casa.
Grecia ganó sus cuatro partidos de grupo en la Liga C, marcó 11 goles y encajó cuatro; ocupa el puesto 59 del ranking y solo ha disputado unos Juegos Olímpicos como anfitriona, así que parte como clara perdedora.
Será el primer duelo entre ambas selecciones en el fútbol femenino internacional.
Eslovaquia o Ucrania serán los próximos rivales de las «Lionesses», si ganan
Si Inglaterra supera la eliminatoria, como se espera, enfrentará en la segunda ronda a Eslovaquia o Ucrania; el ganador avanzará al Mundial de Brasil.
Ucrania compartió grupo con las «Lionesses» en la primera fase y el equipo de Wiegman ganó ambos partidos con comodidad: 6-1 en Turquía y 3-0 la semana pasada.
Ucrania parte como favorita ante Eslovaquia: está 20 puestos por encima en el ranking y jugó en la Liga A, mientras que Eslovaquia, tercera en su grupo con Portugal, Finlandia y Letonia, descenderá a la Liga C tras ganar solo a Letonia.
La eliminatoria de segunda ronda, entre los ganadores de Inglaterra-Grecia y Ucrania-Eslovaquia, se jugará a doble partido en el último parón internacional de 2026, en noviembre.
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¿Qué selecciones se han clasificado para el Mundial Femenino de 2027?
Inglaterra no es la única gran selección europea en estas eliminatorias. Solo hay cuatro plazas de clasificación automática —España, Dinamarca, Francia y Alemania—, así que varios equipos de alto nivel aún no tienen su lugar en el Mundial Femenino de 2027. Entre ellas están Países Bajos, campeonas de Europa en 2017 y finalistas del Mundial 2019; Noruega, con la delantera del Lyon Ada Hegerberg y la extremo del Barcelona Caroline Graham Hansen; y Suecia, semifinalista en los dos últimos Mundiales.
Se espera que la mayoría de estas potencias pasen el corte, pero Escocia, Portugal, Suiza y Gales aspiran a la sorpresa en las dos últimas fechas FIFA de 2026.
Junto a la anfitriona, Brasil, ya están clasificadas 13 selecciones, entre ellas Australia, Japón, Nueva Zelanda, Argentina y Colombia.