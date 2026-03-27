En un momento de auténtico caos en Wembley, Ugarte evitó la tarjeta roja a pesar de que el árbitro Sven Jablonski pareció amonestarlo en dos ocasiones. El internacional uruguayo recibió la primera tarjeta amarilla por una entrada a destiempo en la segunda parte, una decisión que se hizo notar claramente a medida que avanzaba el partido.

El drama se intensificó en el minuto 81, después de que Ben White abriera el marcador para Inglaterra. Ugarte fue uno de los jugadores sudamericanos que protestaron por el gol, lo que llevó a Jablonski a mostrarle una segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, para sorpresa de todo el estadio, no le siguió una tarjeta roja y el centrocampista permaneció en el campo.