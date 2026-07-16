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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

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«Inglaterra tuvo suerte»: Alan Shearer admite que Argentina mereció ganar en semifinales y elogia la remontada en la segunda parte

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Inglaterra vs Argentina

Alan Shearer admitió que Argentina fue superior tras la derrota de Inglaterra 2-1 en semifinales y afirmó que los Tres Leones tuvieron suerte de permanecer en el partido. El exdelantero elogió al equipo de Lionel Scaloni por su calma, sus ajustes tácticos y su merecida remontada para llegar a la final.

  • La remontada de última hora de Argentina acaba con las esperanzas de Inglaterra

    Inglaterra quedó eliminada del Mundial tras perder 2-1 contra Argentina en la semifinal de Atlanta. Anthony Gordon abrió el marcador, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez remontaron al final.

    Tras el pitido final, Shearer declaró a BBC One que Argentina se había ganado el pase a la final y que el equipo de Lionel Scaloni dominó gran parte del encuentro, por lo que el marcador favorecía a Inglaterra.

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    Shearer elogia la serenidad de Argentina

    Shearer elogió a Argentina por mantener la calma tras encajar el gol y confiar en su plan. También resaltó los cambios de Scaloni, que inclinaron la balanza a favor de los campeones.

    «Creo que ganó el mejor equipo. Hay que ser sincero. Su reacción fue brillante, dieron en el poste varias veces e Inglaterra tuvo suerte», explicó Shearer. «No se dejaron llevar por el pánico, se mantuvieron fieles a su plan de juego, creyeron en lo que estaban haciendo y lo consiguieron.

    Los cambios les funcionaron y hay que respetar cómo se metieron de nuevo en el partido. Se merecen estar en la final del domingo, por mucho que duela decirlo».

  • Inglaterra lo pagó caro tras perder el control

    Wayne Rooney compartía la frustración de Shearer y argumentaba que Inglaterra no supo gestionar el partido tras adelantarse en el marcador. Consideraba que el equipo se replegó demasiado y permitió que Argentina dictara el ritmo en los últimos compases.

    «Nos habíamos colocado en una posición fantástica y, de repente, no supimos qué hacer», declaró Rooney. «Nos replegamos y les permitimos que se nos echaran encima. Estaban creando numerosas ocasiones y, al final, nos vinimos abajo. Estoy muy decepcionado».

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