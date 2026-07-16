«Inglaterra tuvo suerte»: Alan Shearer admite que Argentina mereció ganar en semifinales y elogia la remontada en la segunda parte

Shearer elogió a Argentina por mantener la calma tras encajar el gol y confiar en su plan. También resaltó los cambios de Scaloni, que inclinaron la balanza a favor de los campeones.

«Creo que ganó el mejor equipo. Hay que ser sincero. Su reacción fue brillante, dieron en el poste varias veces e Inglaterra tuvo suerte», explicó Shearer. «No se dejaron llevar por el pánico, se mantuvieron fieles a su plan de juego, creyeron en lo que estaban haciendo y lo consiguieron.

Los cambios les funcionaron y hay que respetar cómo se metieron de nuevo en el partido. Se merecen estar en la final del domingo, por mucho que duela decirlo».