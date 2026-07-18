Víspera de la final por el tercer puesto del Mundial contra Francia. Thomas Tuchel vuelve a mencionar la dolorosa semifinal perdida 2-1 ante Argentina. El seleccionador alemán de Inglaterra asume sus responsabilidades, pero defiende las decisiones tácticas del partido.
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Inglaterra, Tuchel y el «catenaccio»: «No me arrepiento de mis decisiones. ¿La final por el tercer puesto? Nadie quiere jugarla»
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«No me arrepiento de mis decisiones», afirmó el técnico alemán en rueda de prensa. «Sentí que el partido cambiaba, que nos volvíamos demasiado pasivos, e intenté ayudar al equipo». Así respondió a las críticas por sus cambios y jugadas tácticas, consideradas excesivamente defensivas,que permitieron a Argentina remontar el partido ante Inglaterra.
Tuchel admitió: «No se consiguió el resultado y asumo la responsabilidad; son decisiones bajo presión».
El seleccionador inglés descartó buscar un chivo expiatorio: «Si hay que culpar a alguien, ese soy yo. Soy el seleccionador, pero no creo que haya una sola persona a la que culpar».
Esta noche Inglaterra y Francia se enfrentarán en Miami por el tercer puesto. Como admitió Tuchel tras la eliminación, ninguna de las dos selecciones quería este partido: «Nadie quiere jugarlo, ni siquiera los franceses. Todos queríamos la final y dimos todo para llegar».
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