Inglaterra teme que Reece James sufra una lesión en el isquiotibial de cara al partido contra Panamá en el Mundial

El cuerpo técnico controla la carga de trabajo de Bukayo Saka, quien se recupera de un problema en el tendón de Aquiles.

Tuchel declaró: «Parece estar cada vez más preparado y, con suerte, dará un paso adelante; luego ya veremos qué pasa. Está en el buen camino y cada vez hay más sesiones de entrenamiento, así que ahora necesita entrenar más. Dos sesiones para estar listo para Panamá. No se trata solo de Bukayo, pero fue positivo que sumara algunos minutos de juego. Esperemos que no haya recaída y que esté listo para jugar».

Tras la floja actuación ante Ghana, con solo cuatro tiros a puerta, se le preguntó si el extremo del Arsenal tenía la mentalidad necesaria para dinamizar la delantera en los partidos importantes. Añadió: «Lo necesitamos de todos. No voy a entrar en eso.

No es que con su vuelta se resuelva todo; no quiero cargarle con ese peso. Es un jugador de primer nivel, por eso está aquí. Lo necesitamos en plena forma, como a todos. Todos están dando lo mejor y no es momento de reclamar a un solo jugador. Seguimos en una buena posición».