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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Inglaterra teme que la enfermedad de Declan Rice se propague en la selección antes del partido contra Noruega

D. Rice
Inglaterra
Noruega vs Inglaterra
Noruega
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Arsenal

Inglaterra espera con incertidumbre su cuarto de final contra Noruega tras un virus en Miami. El centrocampista Declan Rice se ha perdido dos entrenos, lo que preocupa a Thomas Tuchel, mientras el staff trata de evitar más contagios.

  • Tuchel se enfrenta a una crisis de alineación

    La concentración de Inglaterra vive horas de inquietud tras la segunda ausencia consecutiva de Rice en el entrenamiento previo a los cuartos de final del sábado contra Noruega. El centrocampista de 27 años sufre una enfermedad que, según la BBC, agrava su problema neurológico en el isquiotibial y la zona lumbar.

    El cuerpo médico de los Tres Leones actúa con rapidez para aislar el caso y evitar un brote, mientras Tuchel vigila además la recuperación de Marc Guehi de una lesión en el tendón de la corva.

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  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Odegaard resta importancia a la enfermedad que ha afectado a la concentración

    Un brote viral afectó brevemente la concentración de Noruega en Estados Unidos. El capitán Martin Odegaard confirmó que varios jugadores sufrieron malestar por los cambios de temperatura.

    El centrocampista del Arsenal declaró: «Ha sido algo leve. Cuando cambias de temperatura y de aire acondicionado, es normal. No es nada grave; algunos se sintieron mal, pero todos deberíamos estar bien para el sábado».

  • Solbakken desmiente los rumores sobre el virus

    Aunque el capitán admitió algunos leves problemas de salud en la plantilla, el seleccionador noruego, Stale Solbakken, rechazó el pánico mediático. Aseguró que la supuesta enfermedad entre los jugadores es solo un rumor y que todos están en plena forma.

    El técnico, de 58 años, añadió: «Es solo un rumor. El Odegaard enfermo es el tío de Martin, nuestro fisioterapeuta; él está enfermo, no Martin. Todos los jugadores están bien y listos para jugar».

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  • kane haaland(C)Getty images

    Inglaterra y Noruega se verán las caras en un decisivo duelo en Miami.

    Inglaterra encara una dura prueba en el Miami Stadium que pondrá a prueba su racha de siete partidos sin perder. Tuchel respira aliviado: Reece James ya entrena con normalidad y reforzará la defensa tras la roja a Jarell Quansah. Pero los ingleses deben estar alerta para frenar a Erling Haaland, autor de siete goles en el torneo.

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