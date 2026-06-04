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England Spain Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Inglaterra sería favorita en la Copa del Mundo Femenina si las «Lionesses» vencen a España en su propio terreno

Women's football
Inglaterra
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World Cup Qualification UEFA
España vs Inglaterra
FEATURES

Inglaterra y España se han acostumbrado a disputarse partidos de gran envergadura en los últimos tiempos. El enfrentamiento de clasificación para el Mundial del viernes quizá no tenga la misma importancia que la final de la Eurocopa del verano pasado o la final del Mundial de 2023, pero sigue siendo un partido crucial, ya que podría decidir cuál de estas dos potencias se clasifica automáticamente para el torneo del próximo verano en Brasil, mientras que la otra tendrá que pasar por la repesca.

Desde los cuartos de final de la Eurocopa 2022, Inglaterra y España se han enfrentado seis veces: los ingleses han ganado cuatro, incluida la más reciente en Wembley en abril. El viernes será distinto: La Roja, invicta en 15 partidos como local (14 victorias y 1 empate), llega tras vencer a Alemania, Suecia, Francia y Países Bajos.

Su última caída fue 3-2 ante Italia en diciembre de 2023, racha que cortó una secuencia de 27 encuentros sin perder desde la derrota frente a Estados Unidos en 2019. En resumen: las campeonas del mundo son locales sólidas.

Si Inglaterra viaja a Mallorca y vence al equipo de Sonia Bermúdez, será un gran logro: asegurará su clasificación directa para la Copa del Mundo Femenina de 2027, forzará a España a la repesca y consolidará el estatus de las Lionesses como favoritas para ganar el título en Brasil.

  • Alexia Putellas Spain Nations League trophy 2025Getty Images

    Unos anfitriones formidables

    Es difícil exagerar lo buena que es España en casa, así que conviene insistir.

    En la final de la Liga de Naciones, el equipo de Bermúdez venció 3-0 a Alemania en Madrid tras golear 4-0 a Suecia en Málaga. En la edición de 2024, bajo Montse Tomé, vencieron 3-0 a Países Bajos y 2-0 a Francia en Sevilla.

    No son solo triunfos en la fase de grupos o en amistosos; tampoco victorias ajustadas, sino goleadas ante rivales de élite cuando más importa.

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  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Ausencias destacadas

    Que Inglaterra viaje a Mallorca este fin de semana sin Leah Williamson es un duro golpe. Aunque las Lionesses se han acostumbrado a su ausencia en los últimos años —tras su larga lesión de rodilla que le hizo perderse la Copa Mundial Femenina de 2023 y gran parte de la temporada 2025-26—, su liderazgo es clave en un partido como este.

    Otras jugadoras deben dar un paso al frente el viernes y quizá más adelante. Además, la participación de Lauren James es duda tras una pequeña lesión con el Chelsea en el World Sevens; perder a una figura tan creativa sería otro gran obstáculo para una Inglaterra que necesita su magia ante un rival tan fuerte.

  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    Noticias contradictorias

    La vuelta de Aitana Bonmati a la selección española, tras fracturarse la pierna en noviembre, es la gran noticia. La centrocampista ya jugó 90 minutos en su penúltimo partido con el Barcelona y otros 45 cuatro días después, por lo que llega en buen estado al encuentro del viernes.

    Su regreso permite a España contar prácticamente con plantel completo. La única baja relevante es la de Laia Aleixandri, ex del Manchester City y actual del Barcelona, que se rompió el ligamento cruzado anterior en febrero; Jenni Hermoso tampoco ha sido convocada.

    Completan la lista las habituales: Bonmati, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Cata Coll, Mapi León, Ona Batlle y más.

  • Lauren Hemp England Spain Women 2026Getty Images

    Mayor confianza

    Inglaterra no se intimida. Las Lionesses vencieron a España en abril sin Williamson: Lotte Wubben-Moy y Esme Morgan mantuvieron el arco en cero. Pese a las lesiones de Ella Toone y Grace Clinton, la joven Lucía Kendall brilló en el medio.

    La última vez que Inglaterra visitó España, en la fase de grupos de la Liga de Naciones de 2025, también podría haberse llevado los tres puntos. Alessia Russo adelantó a las campeonas de Europa a los 22 minutos, y el equipo parecía sólido en su ventaja, pero Sarina Wiegman, con la Eurocopa en mente, retiró a Georgia Stanway, Lucy Bronze y Beth Mead en el inicio del segundo tiempo. Entonces, dos tantos de Pina dieron el triunfo a La Roja.

    No se puede asegurar que las Lionesses habrían ganado de no ser por esos cambios —decisiones que quizá no se habrían tomado en un partido de mayor enjundia—, pero es cierto que afectaron al desarrollo del encuentro, aunque a la postre resultaron beneficiosas de cara a la Euro.

    El equipo extraerá aspectos positivos de cómo se desarrolló el partido antes de los cambios. Conseguir el doblete contra España en esta fase de clasificación sería toda una declaración de intenciones.

  • England Women Euro 2025Getty Images

    Rutas alternativas

    Un solo punto bastaría a Inglaterra este viernes para garantizar su pase directo al Mundial del próximo verano. Solo el primero del grupo logra ese boleto, mientras que los otros tres deben pasar por la repesca.

    Quedar segundo no sería una catástrofe, pues se confía en que Inglaterra y España superen la repesca, pero altera por completo la preparación para la Copa del Mundo.

    Las Lionesses, de cara a 2023, jugaron amistosos de alto nivel contra Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia y Brasil en la Finalissima. España siguió un plan similar: enfrentó a EE. UU., Japón, China, Panamá y Jamaica antes de su título.

    Esa libertad de elegir rivales variados es el privilegio del ganador del grupo. El otro equipo se quedará en Europa enfrentando a los mismos rivales y con menos oportunidades de crecer.

    Por eso, un buen resultado ante España el viernes no solo las acercaría al Mundial, sino que también les permitiría preparar mejor el torneo.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Marcar el terreno

    Será fascinante ver cómo Wiegman aborda este partido. Es complicado planificar un encuentro en el que solo se necesita un punto, más aún contra un equipo tan bueno como España. Salir al campo con una mentalidad conformista es peligroso, pero una estrategia ofensiva puede dejar demasiados espacios en la zaga. Inglaterra debe encontrar el equilibrio, algo que ya logró en Wembley.

    Si las Lionesses lo logran de nuevo, afianzarán el estatus de Wiegman como una de las mejores entrenadoras del fútbol femenino. Su palmarés lo corrobora: tres Eurocopas consecutivas y dos finales mundiales.

    Además, les daría la libertad de preparar el torneo con calma y las colocaría como favoritas para el título de 2027.

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