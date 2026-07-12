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Inglaterra se enfrenta a un reto «imposible» contra Lionel Messi de cara a su histórico primer enfrentamiento con el mejor jugador de todos los tiempos de Argentina en las semifinales del Mundial de 2026
La prueba definitiva para Thomas Tuchel
A pesar de sus más de 200 partidos y 125 goles con la Albiceleste, Messi nunca ha jugado contra Inglaterra en un partido internacional absoluto. Esa espera acaba el miércoles en Atlanta, donde el equipo de Thomas Tuchel deberá frenar al máximo goleador del torneo. Argentina alcanzó las semifinales tras ganar 3-1 en prórroga a Suiza, y ahora todo el fútbol espera este duelo.
El carisma que rodea a Messi sigue intacto, según el comentarista de la BBC Micah Richards, quien cree que este desafío no se parece a nada a lo que se haya enfrentado la defensa de Inglaterra. «Inglaterra puede superar en velocidad a Argentina, pero ellos cuentan con ese pequeño genio que es Messi. Todos juegan para él. Todo el mundo debería estar emocionado», afirmó Richards. «Marcarlo es imposible porque no retrocede. Se cuela en pequeños espacios donde realmente no debería estar. Se activa en el momento justo y tiene la mejor técnica. Su visión espacial es fantástica, posee un gran disparo y, lo más importante, tiene lo que tiene Jude [Bellingham]: personalidad y carisma. Messi es el futbolista con más carisma de todos. Su carisma está a otro nivel, así que va a ser interesante».
- (C)Getty Images
Los dilemas defensivos y el «efecto Jude»
Aunque Messi sigue siendo decisivo en ataque —lleva ocho goles en el torneo—, los rivales buscan aprovechar su escasa aportación defensiva. Wayne Rooney advirtió que, pese a su talento para decidir partidos, puede ser un lastre cuando el rival tiene la pelota. Tuchel deberá resolver esta disyuntiva para llevar a Inglaterra a su segunda final del Mundial.
«Es un punto débil en defensa para Argentina», afirmó Rooney. «No corre hacia atrás, pero tiene momentos decisivos, un poco como Jude Bellingham. Tiene momentos decisivos y de gran calidad. Lo que caracteriza a Messi es su capacidad de decisión: cobra vida en momentos clave del partido y toma la decisión correcta. Marcar a Lionel Messi es cuestión de concentración y comunicación. Hay que comunicarse con los compañeros para cubrir posiciones que normalmente no cubrirías».
Inglaterra debe soportar la presión.
Chris Sutton cree que, pese al «factor Messi», Inglaterra no debe temer a la actual campeona del mundo. Los Tres Leones han mostrado disciplina con Tuchel, y Sutton asegura que esta Argentina, a pesar de su resistencia, no es invencible. La clave será mantener la calma ante un público local ferviente y el peso psicológico de Messi.
«Creo que Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán deseando enfrentarse a esta selección argentina tal y como está ahora, en su estado de forma actual, porque no es una gran selección argentina, pero sí tiene la costumbre de encontrar la manera de salir adelante», declaró Sutton a BBC Radio 5 Live.
- AFP
Una rivalidad que se reaviva tras dos décadas
Inglaterra y Argentina mantienen una de las rivalidades más legendarias del fútbol, marcada por momentos como la «Mano de Dios» de Diego Maradona en 1986 y el penalti redentor de David Beckham en 2002. Sin embargo, ambos equipos no se ven las caras desde hace casi 21 años. Su último duelo fue un amistoso en Ginebra en 2005, que Messi se perdió por suspensión tras debutar 30 segundos contra Hungría.
El especialista en fútbol sudamericano Tim Vickery coincide: «Lionel Messi no podía retirarse tras más de 200 partidos sin enfrentar al que los argentinos ven como su mayor rival. En la segunda parte, la hinchada saltaba cantando “el que no salta es inglés”. El miércoles oiréis mucho más de eso».
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