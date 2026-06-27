Malas noticias para Inglaterra: Reece James sufrió una lesión muscular ante Ghana y se perderá el último partido de lafase de grupos contra Panamá, y quizá el siguiente.
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Inglaterra: Reece James sufre una lesión en el bíceps femoral y se perderá el partido contra Panamá. Plazos de recuperación y estado físico
TAMBIÉN QUEDAN ELIMINADOS EN LOS DIECISEISAVOS
Según The Guardian, Reece James sufrió una lesión en el bíceps femoral tras el partido contra Ghana el 23 de junio. El lateral derecho se perdió el entrenamiento del viernes en Kansas City y no viajó a Nueva York con el grupo para enfrentar a Panamá.
Se perderá los dieciseisavos ypodría reaparecer en octavos.
LAS PALABRAS DE TUCHEL
«Tiene una lesión leve en el bíceps femoral. No se ha entrenado en los últimos dos días, pero ya hace rehabilitación. Lo evaluaremos partido a partido y creemos que estará disponible durante el torneo».