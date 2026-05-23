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Inglaterra prepara medidas para evitar un nuevo «Spygate» en el Mundial, y Thomas Tuchel anuncia más seguridad
Consolidación de la base de Kansas City
La FA ya inspeccionó las instalaciones de entrenamiento en Kansas City, donde Inglaterra tendrá su base durante la competición. La selección partirá el 1 de junio. Tuchel admitió que la amplitud de los campos obligó a instalar pantallas adicionales y a aumentar la seguridad para garantizar la privacidad en los ejercicios tácticos.
Sobre las miradas indiscretas, afirmó: «Nos ocuparemos, sin exagerar. Argentina eligió primero unas instalaciones apartadas en Kansas. Siempre influyes en lo que puedes. Estamos muy contentos con las instalaciones y con lo que la FA y el equipo han logrado allí».
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Protección de secretos tácticos
Tuchel sabe que cualquier filtración puede costar caro en el fútbol internacional. El técnico alemán insiste en que los últimos preparativos, especialmente las jugadas a balón parado y los entrenamientos de penaltis, se mantengan a puerta cerrada para no dar ventaja al rival.
El seleccionador inglés lo justifica: «Es crucial; si entrenas a puerta cerrada, preparas jugadas de equipo, ensayas el balón parado y terminas con penaltis, no quieres que el rival lo sepa». No quieres que el rival lo sepa. Eso te da una ventaja crucial. Así que intentamos ser lo más discretos posible».
Crear un espíritu de hermandad a través de la psicología
Más allá de la seguridad física, Tuchel se centra en la fortaleza mental de su plantilla al integrar al psicólogo del equipo, Rich Hampson, en su círculo más cercano. El objetivo es supervisar la dinámica de grupo y asegurar que todos los jugadores estén comprometidos con la causa común, en el intento de Inglaterra por acabar con su larga espera de un título.
Tuchel lo explica: «Son parte del proceso; escuchan nuestro lenguaje en las reuniones formales y observan cómo hablamos de los jugadores y de la configuración de los equipos. Luego se integran en el cuerpo técnico. Rich también trabaja con los equipos juveniles, observa la comunicación y los comportamientos en grupo y en partidos, los compara con otras selecciones de élite y nos indica cómo mejorar».
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La prueba definitiva de modo de espera
Para el partido contra Estados Unidos hay una lista secreta de reservas que deben estar listos por si hay lesiones. Tuchel habló con unos 50 jugadores antes de elegir a los 26 y, según cómo reaccionaron los descartados, decidió quiénes siguen en la lista de posibles sustitutos.
Tuchel explicó: «No queremos lesiones, pero sabemos que podemos incorporar jugadores. Todos lo saben. El tono de las llamadas varió según lo cerca que estaban de ser convocados; les dijimos: “Estás muy arriba en la lista”, sin prometer nada.
«Sigo pensando que puede suponer una gran diferencia: ¿a quién de los centrales y a quién de los centrocampistas hay que sustituir? Así que no se puede decir de inmediato: “Entonces te elijo a ti”, y no lo hice. La forma de expresarlo fue un poco diferente. Los que estaban cerca, y para ser totalmente sincero, la reacción de los jugadores ante la decepción también influye. Porque ayer aprendí mucho de todas las llamadas. Y me confirmó quién contestaría felizmente al teléfono cuando llamáramos. Incluso estando de vacaciones en Australia. ¿Quién será y cuándo tengo que estar dónde?»