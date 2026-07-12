Inglaterra: polémica entre Tuchel y Bellingham, quien arremete: «No sabe lo que significa jugar contra Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth»

Tras la victoria de Inglaterra sobre Noruega en cuartos de final del Mundial, estalla una polémica entre Jude Bellingham, autor del doblete decisivo, y el seleccionador inglés, el alemán Thomas Tuchel.
LAS PALABRAS DE TUCHEL
Tras el encuentro, el seleccionador inglés valoró así el rendimiento de su equipo, ganador pero, a su juicio, poco convincente: «Hoy tuvimos suerte. Jugamos de forma descuidada y cometimos muchos errores técnicos. Esto no tiene que ver con la mentalidad. Debemos hacerlo mejor».