Sarina Wiegman seguirá al frente de Inglaterra también después del Mundial previsto en Brasil en 2027. Es oficial la renovación por dos años, hasta 2029, del contrato de la neerlandesa de 56 años, que ha llevado a Inglaterra a ganar las dos últimas ediciones de la Eurocopa.
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Inglaterra, oficial la renovación de Sarina Wiegman: seguirá al frente de la selección hasta 2029
OBJETIVO: BRASIL 2027
«Estoy felicísima de poder continuar mi trayectoria, no podría imaginar un trabajo mejor en el mundo del fútbol», declaró. «Trabajar para una organización de talla mundial como la FA, junto a tantas personas que se dedican al éxito de las selecciones inglesas y al crecimiento de nuestro deporte, me entusiasma. Ahora tengo la mente puesta en el playoff. Nos espera una tarea importante: asegurarnos un puesto en Brasil».
CUÁNTO GANA
Según la prensa inglesa, la exseleccionadora de Países Bajos es la entrenadora mejor pagada del mundo: gana alrededor de 1,3 millones de euros al año.
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