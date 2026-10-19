«Estoy felicísima de poder continuar mi trayectoria, no podría imaginar un trabajo mejor en el mundo del fútbol», declaró. «Trabajar para una organización de talla mundial como la FA, junto a tantas personas que se dedican al éxito de las selecciones inglesas y al crecimiento de nuestro deporte, me entusiasma. Ahora tengo la mente puesta en el playoff. Nos espera una tarea importante: asegurarnos un puesto en Brasil».



