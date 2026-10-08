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«Inglaterra nunca es un coto cerrado»: ¿podría James McAtee seguir a Elliot Anderson en la selección inglesa después de empezar a justificar los 30 millones de libras de su fichaje por el Nottingham Forest?
A McAtee le costó dejar huella tras su traspaso de 30 millones de libras
Fue a raíz de ese éxito, en el verano de 2025, cuando el elegante centrocampista McAtee completó un traspaso de 30 millones de libras (40 millones de dólares) al City Ground. En ese momento, se consideró que el Forest había cerrado un auténtico golpe de mercado.
El jugador, natural de Salford, había disputado 34 partidos oficiales con el City y marcado siete goles, incluido un hat-trick en la FA Cup contra los Ammies, del otro lado de la ciudad, propiedad de Gary Neville y Sir David Beckham. Se consideraba que necesitaba un papel regular para que pudiera explotar todo su potencial.
El Forest, mientras luchaba por evitar el descenso en 2025-26, no pudo ofrecerle esas oportunidades, ya que Morgan Gibbs-White dominaba la demarcación de mediapunta. McAtee tuvo un papel secundario como consecuencia de ello, y su único gol de la temporada llegó en la Europa League.
Sin embargo, otro cambio en el banquillo ha jugado a favor del futbolista de 23 años, junto con una venta millonaria. Con Anderson llevando su carrera en la dirección opuesta a la de McAtee, al poner rumbo a Manchester en una operación de 116 millones de libras (153 millones de dólares), el nuevo técnico del Forest, Oliver Glasner, necesitaba a alguien que controlara la posesión en el centro del campo.
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¿Podría el revitalizado McAtee ganarse una convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra?
McAtee ha asumido ese reto, en un sistema 3-4-2-1, y ha ganado dos premios consecutivos al Jugador del Mes a orillas del Trent. ¿Puede ahora construir sobre esas bases, añadir todavía más regularidad y gol a su juego, mientras se abre paso en la pelea por una primera convocatoria con Inglaterra?
Cuando le plantearon esas preguntas a Walker, el exdefensa del Forest y de Inglaterra, que hablaba en exclusiva con GOAL por cortesía de Live Football Tickets, dijo: «Por supuesto que puede. La selección inglesa nunca es un coto cerrado. Ahora que está teniendo su oportunidad en el Forest, tiene que rendir con regularidad.
»Si juegas en el centro del campo y tienes a jugadores como Gibbs-White y McAtee, ese es el latido de tu equipo. En algún momento, el Forest tiene que empezar a escalar posiciones en la liga porque, si terminas 16º o 17º, quedas fuera del foco.
»Pero si son buenos jugadores y están jugando bien, su equipo debería empezar a subir en la clasificación. El Forest tiene suficientes buenos jugadores como para estar en una mejor posición de la que ha estado».
Por qué el Forest no gastó a lo grande en un sustituto de Anderson
McAtee tuvo que responder a muchas preguntas después de fichar por el Forest y, durante su temporada de debut con el Nottingham Forest, pero parece haber encontrado una posición y un entrenador que le vienen como anillo al dedo. Glasner, que anteriormente trabajó con Adam Wharton en el Crystal Palace, está encantado de haber descubierto otro mediocentro creador para su bien engrasada sala de máquinas.
El técnico austríaco dijo sobre resistirse a la tentación de incorporar de inmediato a un sustituto natural tras despedirse de Anderson: «Por eso no hicimos fichajes inmediatos.
»Cambiamos el sistema y quizá fue un poco más fácil para James jugar en este rol que hacerlo como ‘6’ cuando juegas con una línea de cuatro. Esto le da un poco más de libertad y parece que le viene muy bien.
»Decidimos que no era la prioridad número 1 reemplazar a Elliot porque quizá podemos hacerlo con nuestra propia plantilla y gastar el dinero en otras posiciones».
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McAtee triunfa en el sistema de Glasner en el Nottingham Forest
El Forest está en proceso de pulir algunos aspectos del planteamiento táctico de Glasner, con la necesidad de contar con especialistas para que funcione un sistema que apuesta por tres defensas. McAtee, sin embargo, ha sido una grata historia de éxito.
El Liverpool confía en que haya más por llegar, después de un inicio algo titubeante en 2026-27, con su regreso a la Premier League previsto para el domingo en un desplazamiento a Selhurst Park que promete ser animado.
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