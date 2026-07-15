El partido se puede decidir en el centro del campo, y Inglaterra confía en ganarlo ahí. Si el motor argentino no protege a la zaga, estará en apuros.
La elección de Scaloni en esa zona ha sido curiosa; en la fase eliminatoria, el seleccionador ha vuelto a una formación en rombo con cuatro centrocampistas: Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, aparentemente en un intento de saturar el centro del campo y crear espacios para Messi por delante de ellos. Este último se coloca más retrasado, con De Paul a la derecha, Mac Allister a la izquierda y Fernández como número 10.
Sin embargo, esa disposición deja espacios por las bandas que los extremos han explotado durante el torneo —el último, Ndoye—. El suizo superó a Nahuel Molina, desprotegido tras un De Paul ya veterano. Ahí deberían brillar Gordon y Saka, si sus compañeros les encuentran.
Bellingham, Anderson y Rice —que deberían estar frescos tras descansar en la segunda parte y la prórroga contra Noruega— disfrutarán del duelo contra De Paul y Paredes, claramente en declive. Fernández y Mac Allister, conocidos de la Premier League, cederán probablemente la ventaja física y atlética al trío inglés.
Curiosamente, se ha informado de que Scaloni podría realizar algunos ajustes tácticos el miércoles, posiblemente incorporando al más móvil Exequiel Palacios y al extremo puro Giuliano Simeone, o incluso pasando a una formación 5-3-2 con laterales-extremos —un sistema que utilizó en los cuartos de final del Mundial de 2022 contra Países Bajos—.
Anderson, Rice y Bellingham deben mantener la cabeza fría: sus rivales son expertos en provocaciones y pueden desconcentrar a un rival motivado. Inglaterra no puede permitirse tarjetas innecesarias.