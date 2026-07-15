Pese a ser campeonas, Argentina ha sufrido en la defensa del título. Con un cuadro favorable, se esperaba un camino fácil a semifinales, pero la realidad fue distinta.

El equipo de Scaloni superó la fase de grupos con pleno de puntos ante Argelia, Austria y Jordania, con seis goles de Messi, pero las eliminatorias han sido mucho más complicadas y han mostrado grietas en la defensa.

En dieciseisavos, Argentina sufrió para eliminar a la débil Cabo Verde en la prórroga, con un autogol en el 111. En octavos contra Egipto perdían 2-0 a 11 del final, pero remontaron y ganaron 3-2 con un tanto de Enzo Fernández en el descuento.

En cuartos, Dan Ndoye igualó para Suiza y, tras la expulsión de Breel Embolo por doble amarilla revisada por el VAR, Argentina volvió a la prórroga y marcó el gol de la clasificación por medio de Julián Álvarez. Y todo esto sin haber cruzado aún a ningún rival del top 10 de la FIFA.

Además, haber disputado dos prórrogas (una más que Inglaterra) y contar con menos descanso de cara a la semifinal puede pasar factura.