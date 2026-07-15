Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
England Argentina GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Inglaterra no debe temer a Argentina, que busca retener el título, en su intento por llegar a su primera final del Mundial en 60 años

Opinion
Inglaterra
Argentina
World Cup
L. Messi
T. Tuchel
FEATURES
Inglaterra vs Argentina

Que Inglaterra parta como favorita ante Argentina, actual campeona del mundo, en las semifinales de 2026, demuestra el progreso logrado en la última década. Aunque la presencia de Lionel Messi mantiene viva la amenaza para los Tres Leones, el equipo de Thomas Tuchel no debe temer a Atalanta.

Inglaterra y Argentina, favoritas desde el inicio, han vivido eliminatorias muy similares y cargadas de drama. Los ingleses vencieron in extremis a la modesta República Democrática del Congo, y los argentinos necesitaron 30 minutos extra para superar a Cabo Verde en dieciseisavos.

Después, los Tres Leones vencieron 3-2 a México en el Azteca con diez hombres, y los campeones reaccionaron para ganar 3-2 a Egipto; ambos avanzaron en cuartos ante Noruega y Suiza, respectivamente, con goles en la prórroga.

El conjunto de Tuchel tampoco lo ha tenido fácil, pero puede sacar confianza de las dificultades que sus rivales han superado para llegar tan lejos.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Campeones del mundo en horas bajas

    Pese a ser campeonas, Argentina ha sufrido en la defensa del título. Con un cuadro favorable, se esperaba un camino fácil a semifinales, pero la realidad fue distinta.

    El equipo de Scaloni superó la fase de grupos con pleno de puntos ante Argelia, Austria y Jordania, con seis goles de Messi, pero las eliminatorias han sido mucho más complicadas y han mostrado grietas en la defensa.

    En dieciseisavos, Argentina sufrió para eliminar a la débil Cabo Verde en la prórroga, con un autogol en el 111. En octavos contra Egipto perdían 2-0 a 11 del final, pero remontaron y ganaron 3-2 con un tanto de Enzo Fernández en el descuento.

    En cuartos, Dan Ndoye igualó para Suiza y, tras la expulsión de Breel Embolo por doble amarilla revisada por el VAR, Argentina volvió a la prórroga y marcó el gol de la clasificación por medio de Julián Álvarez. Y todo esto sin haber cruzado aún a ningún rival del top 10 de la FIFA.

    Además, haber disputado dos prórrogas (una más que Inglaterra) y contar con menos descanso de cara a la semifinal puede pasar factura.

    • Anuncios
  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «No saben defender»

    Argentina solo encajó un gol en la fase de grupos, pero ha recibido cinco en tres eliminatorias (seis si se cuenta el anulado a Egipto) ante rivales más débiles, lo que anima a Inglaterra.

    En sus tres últimos partidos han sufrido con las transiciones rápidas, el juego por bandas y los centros laterales, precisamente las armas que los Tres Leones consideran clave. Tuchel confiará en Gordon, Saka y Bellingham para explotarlos.

    Los defensas Cristian Romero y Lisandro Martínez reconocen que deben «concentrarse» y «mejorar», y la leyenda inglesa Chris Waddle considera la zaga el talón de Aquiles de los sudamericanos.

    En declaraciones a 10bet, afirmó: «Argentina no es la mejor en defensa. Tienen grandes atacantes, pero atrás les falta ritmo y movilidad.

    Si tienes el valor suficiente para ir a por ellos, el otro día vimos que no son tan buenos en defensa. Inglaterra sacará mucha fuerza y confianza al ver jugar a Argentina y comprobar que no saben defender».

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Ventaja en el centro del campo

    El partido se puede decidir en el centro del campo, y Inglaterra confía en ganarlo ahí. Si el motor argentino no protege a la zaga, estará en apuros.

    La elección de Scaloni en esa zona ha sido curiosa; en la fase eliminatoria, el seleccionador ha vuelto a una formación en rombo con cuatro centrocampistas: Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, aparentemente en un intento de saturar el centro del campo y crear espacios para Messi por delante de ellos. Este último se coloca más retrasado, con De Paul a la derecha, Mac Allister a la izquierda y Fernández como número 10.

    Sin embargo, esa disposición deja espacios por las bandas que los extremos han explotado durante el torneo —el último, Ndoye—. El suizo superó a Nahuel Molina, desprotegido tras un De Paul ya veterano. Ahí deberían brillar Gordon y Saka, si sus compañeros les encuentran.

    Bellingham, Anderson y Rice —que deberían estar frescos tras descansar en la segunda parte y la prórroga contra Noruega— disfrutarán del duelo contra De Paul y Paredes, claramente en declive. Fernández y Mac Allister, conocidos de la Premier League, cederán probablemente la ventaja física y atlética al trío inglés.

    Curiosamente, se ha informado de que Scaloni podría realizar algunos ajustes tácticos el miércoles, posiblemente incorporando al más móvil Exequiel Palacios y al extremo puro Giuliano Simeone, o incluso pasando a una formación 5-3-2 con laterales-extremos —un sistema que utilizó en los cuartos de final del Mundial de 2022 contra Países Bajos—.

    Anderson, Rice y Bellingham deben mantener la cabeza fría: sus rivales son expertos en provocaciones y pueden desconcentrar a un rival motivado. Inglaterra no puede permitirse tarjetas innecesarias.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Messi en declive?

    En la prórroga de los cuartos de final, Argentina venció, pero Suiza logró algo histórico: frenar a Messi. Inglaterra debe tomar nota y confiar.

    Tras dos exigentes duelos de eliminatoria contra Cabo Verde y Egipto, «La Pulga» quedó relativamente neutralizado por el rival mejor clasificado que ha enfrentado el campeón en Norteamérica. Aunque dio la asistencia para el gol tempranero de Mac Allister en un córner, Messi no acertó en las tres ocasiones de las que dispuso.

    ¿Será la primera señal de que el astro se queda sin fuerzas? Él mismo dudó de su presencia por su edad y estado físico. La eliminatoria ha sido dura para la Albiceleste y, según se informó, Messi se ausentó del entrenamiento del domingo para dosificar esfuerzos.

    La leyenda inglesa Wayne Rooney advierte que, pese a su enorme peligro ofensivo, Messi puede ser un punto débil para Argentina. «Es un problema defensivo para ellos», dijo en la BBC. «No regresa, pero tiene momentos brillantes, como Jude Bellingham: destellos de gran calidad».

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Uno afilado, otro romo

    Más allá de Messi, Inglaterra puede respirar aliviada: el resto de los delanteros argentinos aún no ha mostrado regularidad en este Mundial. Con ocho goles, el astro lleva seis de ventaja sobre Lautaro Martínez, autor de un penalti a Jordania y un remate fácil en la prórroga ante Suiza.

    Álvarez, por su parte, solo marcó su primer gol en el último partido contra Suiza, tras un torneo irregular marcado por su deseo de dejar el Atlético de Madrid.

    Por eso Argentina depende mucho de Messi, con aportes esporádicos de sus compañeros. Si Inglaterra logra neutralizarlo, la Albiceleste necesitará un golpe de inspiración que Tuchel confía en poder frenar.

    Los Tres Leones dependen de Bellingham y Kane (seis goles cada uno), con Rashford como único apoyo en la lista de goleadores. Sin embargo, la aportación de Gordon y Saka desde las bandas (tres asistencias cada uno) les da mayor equilibrio ofensivo.

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Confianza en Tuchel

    La mayor arma de Inglaterra este miércoles quizá no esté en el campo. La FA cambió al afable Gareth Southgate por el implacable Tuchel, y el alemán ya mostró su talento en copas.

    Sus decisiones en los partidos han llevado a los Tres Leones a su tercera semifinal de un Mundial, hazaña significativa tras décadas de sufrimiento. Como Argentina, Tuchel y su equipo han vivido momentos de tensión, pero nunca pareció inminente la derrota, gracias al técnico.

    La entrada de Gordon ante la República Democrática del Congo en octavos y su asistencia a Kane; la lección defensiva con diez contra México en el Azteca; y su famosa charla en el descanso frente a Croacia: el torneo inglés se ha forjado en estos momentos.

    «Lo estoy disfrutando muchísimo. Me siento muy vivo en estos momentos», declaró Tuchel tras la victoria sobre Noruega. «Aquí es donde quiero estar. No quiero estar en ningún otro lugar del mundo en estos minutos. Y en este preciso instante, en ningún otro lugar del mundo entero».

    Si vuelve a acertar el miércoles en Atlanta, estará a un paso de la grandeza.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG