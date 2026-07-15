El partido se puede decidir en el centro del campo, y Inglaterra confía en ganarlo ahí. Si el motor argentino no protege a la zaga, estará en apuros.
La elección de Scaloni en esa zona ha sido curiosa; en la fase eliminatoria, el seleccionador ha vuelto a una formación en rombo con cuatro centrocampistas: Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, aparentemente en un intento de saturar el centro del campo y crear espacios para Messi por delante de ellos. Este último se coloca más retrasado, con De Paul a la derecha, Mac Allister a la izquierda y Fernández como número 10.
Sin embargo, esa disposición deja espacios por las bandas, tal como aprovechó Ndoye. El suizo superó a Nahuel Molina, expuesto detrás de un De Paul ya veterano. Ahí deberían brillar Gordon y Saka, si reciben el balón.
Bellingham, Anderson y Rice —que deberían estar frescos tras descansar en la segunda parte y la prórroga contra Noruega— disfrutarán del duelo contra De Paul y Paredes, ya en declive. Fernández y Mac Allister, conocidos de la Premier, no deberían ser rivales físicos para el trío inglés.
Curiosamente, se rumorea que Scaloni podría introducir cambios el miércoles, como la entrada del más móvil Exequiel Palacios y del extremo Giuliano Simeone, o incluso un 5-3-2 con laterales de ataque, sistema que usó en los cuartos de final del Mundial 2022 ante Países Bajos.
Anderson, Rice y Bellingham deben mantener la cabeza fría: sus rivales son expertos en provocaciones y pueden desconcentrar a un rival motivado. Inglaterra no puede permitirse tarjetas innecesarias.