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Inglaterra logra una contundente victoria por 3-0 sobre Chequia en la Nations League en una noche histórica para Harry Kane
Kane lidera la victoria de Inglaterra
Inglaterra dominó el partido desde el primer silbato ante la República Checa el martes. La selección anfitriona abrió el marcador en el minuto 27, cuando Kane puso un peligroso centro al área y forzó a Vladimir Coufal a marcarse un cómico gol en propia puerta. Thomas Tuchel vio cómo su equipo doblaba su ventaja en el minuto 40. Elliot Anderson puso un pase sublime para Morgan Rogers, que sirvió un centro perfecto al primer toque para que Kane rematara a bocajarro, coronando su noche especial con una definición característica.
- AFP
El dominio en la segunda parte asegura la victoria
El equipo local mantuvo su impresionante ritmo tras el descanso, con Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold orquestando ataques por la banda derecha. Kane aseguró su segundo gol de la noche en el minuto 57 para poner el 3-0. Lewis Hall puso un córner preciso al segundo palo, lo que permitió a Kane imponerse por alto y cabecear el balón más allá de Lukas Hornicek. El gol le llevó a una increíble cifra de 91 goles internacionales, afianzando aún más su estatus durante una ventana internacional muy productiva.
Clasificación de los grupos de la Nations League
Esta contundente victoria deja a Inglaterra en la segunda posición del Grupo A3 de la Nations League con nueve puntos. Se ha rehecho de forma brillante tras la derrota inicial por 3-2 ante España, encadenando tres victorias consecutivas: un triunfo a domicilio por 0-2 ante Chequia, un espectacular 7-0 sobre Croacia y la cómoda victoria de esta noche por 3-0. España sigue líder del grupo con 12 puntos tras su triunfo por 2-1 sobre Croacia, lo que significa que la lucha por el primer puesto sigue estando muy igualada. Chequia es colista sin haber sumado ni un solo punto.
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¿Qué le espera ahora a Inglaterra?
Inglaterra centrará ahora su atención en sus próximos partidos de la Nations League del mes que viene. Se enfrentará a un crucial encuentro en casa contra Croacia en Wembley, antes de viajar para medirse a España apenas tres días después. Tuchel y su plantilla intentarán mantener su sobresaliente racha goleadora en ambos partidos para seguir presionando al líder del grupo.
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