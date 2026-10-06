Inglaterra logra una contundente victoria por 3-0 sobre Chequia en la Nations League en una noche histórica para Harry Kane

Esta contundente victoria deja a Inglaterra en la segunda posición del Grupo A3 de la Nations League con nueve puntos. Se ha rehecho de forma brillante tras la derrota inicial por 3-2 ante España, encadenando tres victorias consecutivas: un triunfo a domicilio por 0-2 ante Chequia, un espectacular 7-0 sobre Croacia y la cómoda victoria de esta noche por 3-0. España sigue líder del grupo con 12 puntos tras su triunfo por 2-1 sobre Croacia, lo que significa que la lucha por el primer puesto sigue estando muy igualada. Chequia es colista sin haber sumado ni un solo punto.