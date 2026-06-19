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Inglaterra extraña a Harry Maguire, pero se justifica su segunda exclusión por una persistente «preocupación» defensiva en la búsqueda del Mundial 2026
Maguire no ha sido convocado por la selección inglesa pese a su gran momento en el Manchester United.
Su buen nivel con el United al final de la Premier 2025-26, que acabó tercero y clasificándose para la Champions, le situó como candidato a otro gran torneo con Inglaterra.
Con 66 partidos internacionales, el zaguero de 33 años nunca ha defraudado a los Tres Leones. Sin embargo, quedó por detrás de John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn y Jarell Quansah en la jerarquía. Tuchel se lo comunicó por FaceTime, una llamada «bastante incómoda», según Maguire en el pódcast «The Rest Is Football».
Stones y Konsa fueron titulares ante Croacia en el debut mundialista de Inglaterra, y la zaga mostró algunas fisuras en la primera parte antes de que los Tres Leones ganaran 4-2 en Texas.
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¿Quién debe ser el central titular de Inglaterra?
Al preguntarle por la ausencia de un líder en la defensa que mantuviera ordenada la línea, el exlateral inglés Mills —en nombre de betTOM— declaró a GOAL: «De cara al torneo, la defensa siempre iba a ser una preocupación, sobre todo en las últimas fases, ante rivales muy fuertes. Encontrar el equilibrio con la plantilla elegida no es fácil.
Me sorprendió la elección de Stones y Konsa; desde el principio dije que, si Stones estaba en forma, debía jugar. Aun así, yo lo habría asociado con Marc Guehi, ya que ambos se conocen del Manchester City y han entrenado juntos cada día.
Reece James es un lateral fantástico, pero en la izquierda Nico O’Reilly, pese a su buen nivel en ataque, a veces sufre en defensa. Por eso me sorprendió la ausencia de Harry Maguire.
Mira la plantilla: ¿cuándo algunos de esos jugadores son titulares con Inglaterra? No estoy seguro de que lo sean, a menos que haya seis o siete lesionados. En cambio, a Harry Maguire lo sacas del banquillo y lo pones en una defensa de tres si hace falta. También te sirve como arma en ataque.
Así que, sí, aún tengo una o dos preocupaciones defensivas. La segunda parte fue fantástica, pero creo que nos esperan retos mucho más difíciles».
¿Por qué se marginó de nuevo a Maguire y se convocó a Chalobah?
Inglaterra volvió a convocar a Maguire tras la baja de Livramento, estrella del Newcastle. Sorprendentemente, también entró el defensa del Chelsea Trevoh Chalobah, con solo un partido internacional.
Al preguntarle si Maguire había molestado a alguien con sus comentarios tras el primer rechazo, Mills explicó por qué se convocó a otros: «Debo suponer que, cuando se anunció la convocatoria —hace tres o cuatro semanas—, Thomas Tuchel tuvo que decirles a cuatro o cinco jugadores: “Manteneos en forma y preparados, porque estáis en la lista de reserva y, si pasa algo, puede que recibáis una llamada”.
Eso es duro, porque mientras la mayoría de tus compañeros están en el Mundial o de vacaciones, tú tienes que entrenar solo y mantenerte listo por si acaso.
Por eso creo que hay una lista de cuatro o cinco jugadores a los que se les dijo que tendrían una oportunidad si alguien se lesionaba, y por eso llegó esta convocatoria».
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¿Volverá Maguire a jugar con Inglaterra mientras los Tres Leones siguen en el Mundial?
Sean cuales sean las razones, Maguire —que se perdió la Eurocopa 2024 por una lesión en la pantorrilla— debe ver el torneo desde fuera. Tuchel sigue apostando por otros centrales, así que quizá su carrera internacional haya terminado.
Inglaterra, con tres puntos tras su victoria en Norteamérica, buscará el martes ante Ghana en el Gillette Stadium —casa de los New England Patriots— su segundo triunfo en la Copa América.