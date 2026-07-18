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England 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Inglaterra en el Mundial 2030: Max Dowman y Rio Ngumoha sustituyen a Harry Kane y Jordan Pickford

Analysis
Inglaterra
World Cup
M. Dowman
R. Ngumoha
J. Bellingham
D. Rice
B. Saka
H. Kane
J. Pickford
N. O'Reilly
M. Guehi
J. Trafford
V. Livramento
L. Hall
C. Cresswell

La espera continúa. La derrota de Inglaterra ante Argentina en la semifinal del miércoles prolonga a siete décadas su búsqueda del primer título internacional desde 1966. Se espera que la sequía acabe en 2028, cuando los Tres Leones coorganicen la Eurocopa, pero ¿volverá Inglaterra a una final del Mundial, y menos aún a levantar el trofeo más famoso del deporte?

Es poco probable que la cuestión afecte a Thomas Tuchel, pues su contrato como seleccionador dura solo hasta la próxima Eurocopa. Por eso, habrá casi seguro un nuevo técnico para el Mundial. Quién será es una incógnita: se mencionan a Lee Carsley, Eddie Howe y Pep Guardiola.

Además, dispondrá de un talento envidiable, aunque parte de la actual generación de estrellas podría retirarse en los próximos cuatro años. Un núcleo ha liderado al equipo desde las semifinales de 2018, pero se desconoce cuántos llegarán a España, Portugal y Marruecos en 2030, y seguro habrá cambios entre los más jóvenes.

Así pues, ¿quiénes formarán la alineación de Inglaterra cuando arranque su campaña en el Mundial 2030? ¿Y quiénes integrarán la plantilla? En GOAL hemos consultado nuestra bola de cristal para encontrar las respuestas...

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Portero: James Trafford

    Inglaterra será coanfitriona de la Euro 2028, así que varios veteranos podrían retirarse de la selección tras ese torneo, en vez de seguir hasta el Mundial 2030. Jordan Pickford, si mantiene la titularidad, podría ser uno de ellos.

    Pickford pasará a la historia como uno de los mejores porteros de Inglaterra tras ser el número uno en los últimos seis torneos, así que su sucesor tendrá un listón muy alto. James Trafford se ha preparado para ello durante años y debería dar el salto cuando llegue el momento.

    Su presencia en la lista para 2026, pese a haber jugado poco con el Manchester City esta temporada, refleja la confianza que tiene en la selección. Pronto dejará el Etihad Stadium buscando minutos como titular y, paso a paso, demostrará que está listo para asumir el testigo.

    Tendrá 27 años en 2030, la edad ideal para asumir la presión de ser el número uno de Inglaterra.

    • Anuncios
  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    LD: Tino Livramento

    El lateral derecho de Inglaterra generó debate en 2026: las lesiones de Reece James, Tino Livramento y Jarell Quansah —este último también sancionado— cuestionaron la decisión de Tuchel de no convocar a Trent Alexander-Arnold.

    Los cuatro podrían volver a competir en 2030, con Alexander-Arnold como el mayor, con 31 años. Su futuro, tanto en club como en selección, aún es incierto: Denzel Dumfries le disputará el puesto en el Real Madrid, y con Tuchel al mando de Inglaterra hasta 2028, no sería descabellado que Alexander-Arnold se retirara antes de la selección para centrarse en el Bernabéu.

    James tendrá 30 años en 2030 y, con sus lesiones, su presencia no está garantizada. Quansah, en cambio, podría consolidarse como central.

    Queda Livramento, que ha sufrido muchas lesiones en las dos últimas temporadas; la más reciente lo excluyó de la lista de 2026. Cuando está al 100 %, el jugador del Newcastle es el lateral derecho más dinámico de Inglaterra, cómodo en ambos extremos del campo. Tendrá 27 años en 2030 y debería estar en su mejor momento.

    Si se busca un joven con potencial, Josh Acheampong, del Chelsea, podría rivalizar con Livramento por el lateral derecho en los próximos años.

  • England v Germany - UEFA European Under-21 Championship 2025 FinalGetty Images Sport

    CB: Charlie Cresswell

    La etapa de John Stones como pilar de la defensa inglesa ha terminado. Titular desde el Mundial 2018 hasta el debut de 2026 contra Croacia, su propensión a las lesiones y su edad probablemente lo alejen de los próximos torneos.

    Ezri Konsa ocupó el lateral derecho de la zaga en Norteamérica, pero no siempre se le vio cómodo y tendrá 33 años en el próximo Mundial. Por ello, si no es para la próxima Eurocopa, Inglaterra buscará opciones más jóvenes de cara a 2030.

    Quansah, que tendrá 27 años dentro de cuatro, y Trevoh Chalobah, cuatro años mayor que el jugador del Bayer Leverkusen, estuvieron en la lista de Tuchel el verano pasado y aspiran a mantenerse en la lucha por un puesto. Ayden Heaven, del Manchester United, ha destacado cada vez que ha tenido minutos y tendrá 23 años en 2030, con experiencia suficiente para aportar.

    Aun así, nuestra elección es un defensa que hasta ahora solo ha jugado cinco partidos en la Premier League, aunque eso podría cambiar pronto.

    Charlie Cresswell, formado en la cantera del Leeds United, fichó por el Toulouse en 2024 y se ha erigido como uno de los centrales más prometedores de la Ligue 1. Liverpool y Borussia Dortmund ya mostraron interés en el jugador de 23 años, mientras que este verano lo barajaron Crystal Palace y, más recientemente, el Rennes. Su regreso a Inglaterra parece cuestión de tiempo.

    Central sólido y sin florituras, ha integrado dos Eurocopas sub-21 ganadas por Inglaterra y brilló en la de 2025. Si Carsley asumiera la selección absoluta tras Tuchel, podría convocarlo de inmediato.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Con el próximo relevo generacional de la selección inglesa, surgirán nuevos líderes. Marc Guehi ya destaca como un jugador en el que los Tres Leones confiarán durante la próxima década.

    Con experiencia como capitán en el Crystal Palace, ya ha sido titular con Inglaterra en dos torneos y apenas tendrá 30 años al final del Mundial 2030, lo que indica que el canterano del Chelsea está a punto de vivir sus mejores años.

    Aun así, no faltará competencia: Levi Colwill, que se perdió gran parte de la última temporada por una lesión de ligamento cruzado anterior, podría haber estado en la lista de 2026 de no ser por ese contratiempo. Con 23 años, si se mantiene sano, pronto será habitual en las convocatorias.

    Jarrad Branthwaite, que también se perdió gran parte de la temporada 2025-26 por lesión, entrará en la ecuación si ficha por un club de élite de la Premier y destaca en la Liga de Campeones.

    Si buscas una apuesta arriesgada, no pierdas de vista al joven del Manchester City Stephen Mfuni. Con 18 años, Mfuni debutó en el fútbol profesional tras incorporarse al Watford en enero y brilló en la Championship antes de que una lesión acortara su estancia. Se espera que siga cedido las próximas dos temporadas mientras lucha por consolidarse en la Premier League.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    LB: Lewis Hall

    Puede sorprender que no hayamos incluido a Nico O'Reilly como lateral izquierdo, pues el jugador del City fue titular con Inglaterra en el Mundial 2026 a sus 21 años. Sin embargo, recordemos que O'Reilly es, por naturaleza, un centrocampista y, dada su limitada faceta defensiva, es probable que dentro de cuatro años haya cambiado de función en club y selección.

    Lo mismo ocurre con Myles Lewis-Skelly, quien marcó el primer gol de la era Tuchel en su debut como lateral izquierdo. Perdió su lugar en el Arsenal con la llegada de Piero Hincapie, pero regresó al once en las últimas semanas de la temporada, esta vez en el centro del campo, su posición en las categorías inferiores.

    Por eso, Inglaterra quizá deba buscar otro lateral izquierdo, y ahí podría surgir Lewis Hall. La ausencia del defensa del Newcastle en la lista de Tuchel para 2026 sorprendió, pero lo lógico es que regrese si mantiene el nivel mostrado la temporada pasada.

    Aunque empezó como centrocampista, ha mostrado más instinto defensivo que sus rivales por el puesto, como cuando neutralizó a Lamine Yamal en la visita del Barcelona al St. James’ Park en los octavos de la Champions. Además, su enorme energía y su preciso centro lo convierten en la opción ideal para una selección inglesa que necesitará jugadores versátiles.

    Con solo 21 años, aún no ha alcanzado su pico, por lo que lo mejor de su carrera está por llegar. El Manchester United ya lo contempla como sucesor a largo plazo de Luke Shaw, y podría repetir ese papel en la selección.

    Como alternativas, destacan dos jóvenes promesas: Christian McFarlane (Manchester City) y Landon Emenalo (Chelsea), ya habituales en las categorías inferiores de Inglaterra. Ambos pueden jugar con Estados Unidos, así que la selección inglesa debe ofrecerles un proyecto claro para no perderlos de cara a 2026.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Si juega la Euro 2028 (solo una lesión se lo impediría), el Mundial 2030 sería su sexto gran torneo, con 31 años, y uno de los más experimentados de la selección. De hecho, probablemente heredará la capitanía de los Tres Leones si el actual capitán se retira en los próximos dos años.

    Su presencia en la selección se justifica por talento, edad y experiencia, aunque el debate radica en su rol. Pocos jugadores en Europa juegan tantos partidos como él, y dado que se espera que el Arsenal luche por varias copas y la liga hasta el final, el intenso calendario podría pasarle factura.

    Así que no sorprendería que, para 2030, vuelva a actuar como escudo frente a la defensa inglesa en lugar del ‘8’ box-to-box que ha sido los últimos tres años. Es cierto que brilla en esa función, pero, tras mostrar signos de desgaste en Norteamérica, tal vez convenga limitarle después de la Euro.

    Eso sí, seguirá encargándose de las jugadas a balón parado. ¿Por qué sacarlo de ahí?

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Nico O'Reilly

    En el Mundial 2022, Inglaterra sufría para encontrar un compañero de mediocampo para Rice. Kalvin Phillips ya no era opción, Jordan Henderson envejecía y Jude Bellingham debía jugar más adelantado.

    Durante los dos años siguientes, Sir Gareth Southgate probó varias opciones hasta que se decantó por Alexander-Arnold para la Eurocopa 2024; el experimento fue un fracaso.

    Sin embargo, de cara a 2030, se podría argumentar que el centro del campo se convertirá en la zona mejor dotada de Inglaterra, dada la cantidad de jóvenes jugadores que han surgido en los últimos dos o tres años.

    Este verano, Elliot Anderson fue titular junto a Rice y, tras convertirse en el futbolista británico más caro de la historia, se le prepara como sucesor a largo plazo de Rodri en el Manchester City. Adam Wharton y Alex Scott, con perfiles parecidos, se quedaron fuera de la lista, pero seguirán optando a un puesto. En 2030 Anderson tendrá 27 años y ellos 26.

    Un año más joven, Kobbie Mainoo ya cuenta con experiencia en grandes competiciones tras estar en la Euro 2024 y el Mundial 2026, aunque debe mejorar defensivamente para optar a la titularidad.

    Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood y Josh King ya destacan en la Premier y cuentan con la edad a favor. Lewis-Skelly brilló al final de temporada con el Arsenal, mientras que el Chelsea confía en los jóvenes Reggie Walsh y Reggie Watson y el Manchester City en el talentoso Finley Gorman.

    Sin embargo, si Rice asume un rol más retrasado como capitán, necesitará compañeros con resistencia y llegada, y ahí entra O’Reilly.

    La joven promesa del Manchester City causó gran impresión cuando Pep Guardiola lo colocó en el centro del campo durante varios partidos a mitad de temporada, combinando las capacidades defensivas que ha perfeccionado como lateral izquierdo con energía inagotable y peligro en el último tercio. O’Reilly tendrá 25 años en 2030 y estará entrando en sus mejores años. Por eso Inglaterra debería seguir buscándole un hueco en el equipo, aunque eso deje fuera a otros talentos.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    Cámara: Max Dowman

    El término «talento generacional» a menudo se usa con ligereza, pero a sus 16 años Max Dowman ya ha demostrado merecerlo.

    Dowman, el jugador más joven en marcar en la Premier League, ha demostrado con el Arsenal que está preparado para el fútbol profesional; sin embargo, la gran profundidad de plantilla del club podría frenarle temporalmente. Su paciencia puede ser positiva a largo plazo, pero la presión para que debute con los Gunners —y, luego, con Inglaterra— crecerá en los próximos dos años.

    No sorprendería que entrara en la lista de Inglaterra para la Euro 2028 con solo 18 años, y todo indica que será titular en el Mundial 2030. La única duda es en qué posición.

    Aunque puede actuar en la banda derecha, su mejor versión se ve en el centro, por lo que debería integrarse en el trío del medio campo inglés para asociarse, regatear y crear en el último tercio, respaldado por la experiencia de Rice y la velocidad de O’Reilly.

    La otra opción que valoramos es Cole Palmer, quien podría volver a la lucha tras quedarse fuera del torneo de 2026. Sin embargo, el jugador del Chelsea quizá deba conformarse con un papel de suplente una vez que Dowman se afiance.

    Si crees que falta algún candidato, ten paciencia...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Desde su irrupción en 2021, Bukayo Saka ha sido —cuando está en forma— titular fijo de Inglaterra en la derecha del ataque. Con 24 años y cuatro torneos a sus espaldas, parece difícil que pierda el puesto a corto plazo.

    Su compañero en el Arsenal, Noni Madueke, también de 24 años, competirá por el puesto en los próximos cuatro años, pero mientras Saka se mantenga libre de lesiones graves —y ese «si» cobra importancia a medida que acumula problemas físicos—, seguirá siendo la primera opción para los Tres Leones.

    Tras Madueke, el otro rival de Saka podría ser Ethan Nwaneri, quien empezará a llamar a la puerta de la selección cuando sume minutos en la Premier, ya sea con el Arsenal o con otro club. Nwaneri ya mostró en la temporada 2024-25 que puede ocupar el lugar de Saka y, dentro de cuatro años, apenas tendrá 23.

    También hay que seguir al joven del Chelsea Ryan Kavuma-McQueen, con un palmarés excepcional en las categorías inferiores de Inglaterra y considerado uno de los extremos más dinámicos de la Premier League. Con solo 17 años, aspira a consolidarse en el fútbol senior antes del próximo Mundial. Joshua Abe, del Liverpool, también es muy valorado y se espera que participe en la pretemporada con el primer equipo.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    LW: Rio Ngumoha

    En la otra banda, los titulares actuales parecen algo más vulnerables. Anthony Gordon, de 25 años, se repuso a un inicio lento y cree que aún le queda al menos un Mundial. Para Marcus Rashford, que tendrá 32 en 2030, este podría haber sido su último torneo.

    Ambos podrían ceder su lugar ante la irrupción de jóvenes talentos, especialmente Rio Ngumoha, ya en la primera línea para entrar en la convocatoria. El extremo del Liverpool mostró su calidad con Arne Slot la temporada pasada e impresionó en su debut con Inglaterra contra Nueva Zelanda en la preparación para este Mundial.

    Con un amplio repertorio de jugadas y un gran olfato de gol, la antigua estrella de la cantera del Chelsea se acercará a su 22.º cumpleaños cuando el próximo ciclo mundialista llegue a su fin, lo que significa que para entonces debería contar con la experiencia suficiente como para haberse hecho con el puesto tanto en el club como en la selección.

    Sus compañeros en la sub-19 —Mikey Moore (Tottenham), Jesse Derry (Chelsea), Jeremy Monga (Manchester City) y Reigan Heskey (Manchester City, hijo de Emile)— también brillan en las categorías inferiores. Se espera además que Jamie Gittens (Chelsea) y los evertonianos Tyler Dibling y Tyrique George recuperen su mejor nivel tras mostrar destellos de calidad en la máxima categoría.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW: Jude Bellingham

    ¿De verdad pensabas que íbamos a dejarlo fuera?

    El mayor desafío de Inglaterra en los próximos cuatro años será reemplazar a Harry Kane. El capitán podría jugar otros cuatro años y llegar a un cuarto Mundial cerca de los 37, pero la Euro 2028 en casa parece el broche perfecto para el máximo goleador de la selección.

    Además, Inglaterra no tiene muchas alternativas a largo plazo. Sus suplentes en Norteamérica, Ollie Watkins e Ivan Toney, tendrán 34 años en el próximo Mundial, mientras que Dominic Solanke y Dominic Calvert-Lewin, convocados en marzo, también superarán los 30 dentro de cuatro años.

    Hace un año Liam Delap parecía la opción más clara, pero tras su decepcionante debut en el Chelsea debe recuperar nivel y confianza antes de ser considerado.

    Hay jóvenes prometedores como Shim Mheuka (Chelsea) y, sobre todo, JJ Gabriel (Manchester United), pero hoy por hoy todo indica que Jude Bellingham asumirá un nuevo rol.

    Es fácil olvidarlo, pero su mejor momento llegó en 2023, cuando fichó por el Real Madrid y batió los récords goleadores que antes pertenecían a Cristiano Ronaldo. En esa etapa actuó como un falso nueve, ocupando el espacio dejado por Karim Benzema y anticipándose a los extremos para rematar las jugadas.

    Su papel le permitía eludir a los defensas y le llevó al podio del Balón de Oro 2024; de haber ganado Inglaterra la Eurocopa, probablemente habría sido el gran ganador individual.

    En el Mundial 2026 mostró destellos de aquel nivel: sus llegadas tardías al área le permitieron entenderse con Kane y decidir partidos. Cuando Kane se retire, Inglaterra dependerá aún más de Bellingham, y su evolución hacia una posición de falso nueve parece el paso lógico para el chico de Birmingham.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2030

    Este es nuestro equipo, ¿y el resto de la plantilla? Hemos seleccionado 26 jugadores para 2030. Guarda esta página y revisa en cuatro años cuántos acertamos.

    Porteros: James Beadle, James Trafford, Oli Whatmuff.

    Defensas: Josh Acheampong, Levi Colwill, Charlie Cresswell, Marc Guehi, Lewis Hall, Tino Livramento, Stephen Mfuni, Jarell Quansah.

    Centrocampistas: Elliot Anderson, Max Dowman, Kobbie Mainoo, Nico O’Reilly, Cole Palmer, Declan Rice (c), Alex Scott.

    Delanteros: Jude Bellingham, JJ Gabriel, Anthony Gordon, Ryan Kavuma-McQueen, Shim Mheuka, Rio Ngumoha, Ethan Nwaneri, Bukayo Saka.

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