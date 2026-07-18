Inglaterra en el Mundial 2030: Max Dowman y Rio Ngumoha sustituyen a Harry Kane y Jordan Pickford

En el Mundial 2022, Inglaterra sufría para encontrar un compañero de mediocampo para Rice. Kalvin Phillips ya no era opción, Jordan Henderson envejecía y Jude Bellingham debía jugar más adelantado.
Durante los dos años siguientes, Sir Gareth Southgate probó varias opciones hasta que se decantó por Alexander-Arnold para la Eurocopa 2024; el experimento fue un fracaso.
Sin embargo, de cara a 2030, se podría argumentar que el centro del campo se convertirá en la zona mejor dotada de Inglaterra, dada la cantidad de jóvenes jugadores que han surgido en los últimos dos o tres años.
Este verano, Elliot Anderson fue titular junto a Rice y, tras convertirse en el futbolista británico más caro de la historia, se le prepara como sucesor a largo plazo de Rodri en el Manchester City. Adam Wharton y Alex Scott, con perfiles parecidos, se quedaron fuera de la lista, pero seguirán optando a un puesto. En 2030 Anderson tendrá 27 años y ellos 26.
Un año más joven, Kobbie Mainoo ya cuenta con experiencia en grandes competiciones tras estar en la Euro 2024 y el Mundial 2026, aunque debe mejorar defensivamente para optar a la titularidad.
Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood y Josh King ya destacan en la Premier y cuentan con la edad a favor. Lewis-Skelly brilló al final de temporada con el Arsenal, mientras que el Chelsea confía en los jóvenes Reggie Walsh y Reggie Watson y el Manchester City en el talentoso Finley Gorman.
Sin embargo, si Rice asume un rol más retrasado como capitán, necesitará compañeros con resistencia y llegada, y ahí entra O’Reilly.
La joven promesa del Manchester City causó gran impresión cuando Pep Guardiola lo colocó en el centro del campo durante varios partidos a mitad de temporada, combinando las capacidades defensivas que ha perfeccionado como lateral izquierdo con energía inagotable y peligro en el último tercio. O’Reilly tendrá 25 años en 2030 y estará entrando en sus mejores años. Por eso Inglaterra debería seguir buscándole un hueco en el equipo, aunque eso deje fuera a otros talentos.