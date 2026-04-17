Gibbs-White se ha convertido en una figura clave en el City Ground tras su fichaje de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) procedente del Wolverhampton en 2022. El Forest considera que la inversión ha valido la pena y pediría casi el doble en una eventual venta.

Tras renovarlo el verano pasado ante el interés del Tottenham, el club confía en que el jugador de 26 años, con más de 160 partidos como red, siga sumando encuentros en el City Ground.

Gracias al club, el centrocampista ya cuenta con seis convocatorias con la selección absoluta y aspira a estar en la próxima Copa del Mundo.