Inglaterra debe cambiar su banda derecha ante Argentina para alcanzar la final del Mundial

La Albiceleste no ha brillado en este torneo y, como Inglaterra, ha dependido de su estrella en los momentos clave. Pero suele dar lo mejor de sí cuando más importa. Es casi la misma plantilla que ganó dos finales ajustadas en el Mundial 2022 y la Copa América 2024. Descartar a Messi en partidos grandes es un error costoso.

¿Cómo puede Inglaterra contrarrestarlo? La buena noticia es que la plantilla está casi al completo: Declan Rice debería estar en forma, Bukayo Saka muestra más chispa y Jude Bellingham sigue brillando. Así pues, GOAL se pone de nuevo en modo «Football Manager» para decidir quién debe ser titular en la selección de Thomas Tuchel en su crucial semifinal del Mundial contra su vieja rival, Argentina...