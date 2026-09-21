Los preparativos de Tuchel para la próxima campaña de Inglaterra en la Liga de Naciones se han visto seriamente alterados por una serie de bajas de alto perfil. El delantero talismánico del Chelsea Cole Palmer, el poderoso Declan Rice, del Arsenal, y el dúo del Manchester United formado por Kobbie Mainoo y Marcus Rashford han sido descartados de la convocatoria. El defensa del Newcastle United Tino Livramento completa la lista de cinco jugadores que no participarán en los próximos compromisos internacionales, lo que deja al técnico alemán con varios huecos por cubrir en su planteamiento táctico.

En respuesta a estas ausencias, Tuchel ha apostado por la juventud y la familiaridad al convocar al centrocampista del Everton James Garner y al capitán del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Está previsto que ambos se incorporen el martes al resto de la expedición de Inglaterra.

Aunque la baja de titulares consolidados como Rice y Palmer supone un golpe, también abre la puerta para que Garner y Gibbs-White presenten su candidatura a un puesto fijo en los planes del nuevo seleccionador, mientras Inglaterra se prepara para medirse a rivales europeos de primer nivel en el grupo A de la Liga de Naciones.