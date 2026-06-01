Tuchel empezó a trabajar en marzo de 2025. La fase de clasificación al Mundial fue impresionante: Inglaterra terminó primera de grupo con ocho victorias en ocho partidos y sin encajar gol, superando a Serbia, Albania, Letonia y Andorra.
Además, se atisbó un estilo de juego coherente, con Elliot Anderson y Morgan Rogers como piezas clave en el sistema ofensivo, fluido y de control de balón del seleccionador.
Pese a ello, nadie sabe qué esperar de los renovados Tres Leones cuando arranque el torneo el 11 de junio.
La incertidumbre se debe sobre todo a los preocupantes resultados en los amistosos frente a rivales similares a los que podrían encontrar en las ampliadas eliminatorias del torneo. En junio de 2025 cayeron ante la potente Senegal en el City Ground, y en marzo empataron con Uruguay y perdieron con Japón, justo antes de que Tuchel anunciara la lista definitiva.
Además, Inglaterra aún no ha jugado contra ningún equipo del top 10 de la FIFA bajo Tuchel y no lo hará antes del torneo, pues solo tiene previstos amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica en Estados Unidos.
Senegal, Uruguay y Japón son las únicas del top 20 a las que se ha medido, y en ninguna ha ganado.