Tuchel empezó a trabajar en marzo de 2025 y llevó a Inglaterra a una fase de clasificación perfecta: ocho victorias en ocho partidos, todos sin encajar gol, superando a Serbia, Albania, Letonia y Andorra.
Además, se atisbó un estilo de juego coherente, con Elliot Anderson y Morgan Rogers como piezas clave en el sistema ofensivo, fluido y de control de posesión del seleccionador.
Pese a ello, nadie sabe qué esperar de los renovados Tres Leones cuando arranque el torneo el 11 de junio.
La incertidumbre se debe sobre todo a los preocupantes resultados en los amistosos ante rivales similares a los que podrían encontrar en las ampliadas eliminatorias del torneo. En junio de 2025 cayeron ante la potente Senegal en el City Ground, y en marzo empataron con Uruguay y perdieron con Japón, justo antes de que Tuchel anunciara la lista definitiva.
Además, Inglaterra aún no ha medido fuerzas con ningún otro equipo del top 10 de la FIFA bajo Tuchel, y no lo hará antes del torneo, pues solo tiene previstos amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica tras llegar a Estados Unidos.
Esas son las únicas del top 20 a las que se ha medido, y en ninguna ha triunfado.