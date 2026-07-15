Inglaterra-Argentina: una rivalidad feroz que va más allá de la «Mano de Dios» de 1986, desde la expulsión de Rattin hasta la de Beckham

Cuatro años antes del «partido del siglo» (Italia 4-3 Alemania, prórroga del Mundial 1970) y veinte antes del «gol del siglo» (Maradona a Inglaterra, 1986), se jugó en Inglaterra un partido que aún duele en Argentina: el «robo del siglo». Cuatro años antes, en Chile 1962, Inglaterra había vencido 3-1 en la fase de grupos; en 1966, en cuartos, ganó 1-0.

El encuentro pasó a la historia no por el gol de Geoff Hurst tras un centro de Peters, sino por la expulsión del capitán argentinoAntonio Rattin, que tardó ocho minutos en abandonar el campo entre protestas y explicaciones. En aquella época no existían las tarjetas y Rattin, que solo hablaba español, no comprendió que el árbitro alemán Rudolf Kreitlein lo había expulsado. La confusión en Wembley inspiró al exárbitro Aston a introducir, cuatro años después, el sistema de tarjetas amarillas y rojas.

Los ingleses avanzaron y conquistaron el título al vencer en la final a Alemania Occidental con el famoso «gol fantasma» de Hurst, quien marcó un hat-trick en la prórroga (4-2). La imagen de Rattin sentándose en la alfombra roja destinada a la familia real y arrugando una bandera inglesa anticipó una rivalidad que estallaría en los ochenta, ya no solo por el fútbol.