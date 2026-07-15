Inglaterra y Argentina se vuelven a ver las caras tras más de 20 años sin enfrentarse. En 2005 Inglaterra ganó 3-2 en un amistoso que, sin embargo, nunca fue del todo amistoso. No todo se explica por el famoso cuarto de final del Mundial 1986, como muchos creen. Hay más, y en este artículo repasaremos la historia de la Copa del Mundo, que hoy alcanza la segunda semifinal de la edición 2026.
Traducido por
Inglaterra-Argentina: una rivalidad feroz que va más allá de la «Mano de Dios» de 1986, desde la expulsión de Rattin hasta la de Beckham
EL ROBO DEL SIGLO
Cuatro años antes del «partido del siglo» (Italia 4-3 Alemania, prórroga del Mundial 1970) y veinte antes del «gol del siglo» (Maradona a Inglaterra, 1986), se jugó en Inglaterra un partido que aún duele en Argentina: el «robo del siglo». Cuatro años antes, en Chile 1962, Inglaterra había vencido 3-1 en la fase de grupos; en 1966, en cuartos, ganó 1-0.
El encuentro pasó a la historia no por el gol de Geoff Hurst tras un centro de Peters, sino por la expulsión del capitán argentinoAntonio Rattin, que tardó ocho minutos en abandonar el campo entre protestas y explicaciones. En aquella época no existían las tarjetas y Rattin, que solo hablaba español, no comprendió que el árbitro alemán Rudolf Kreitlein lo había expulsado. La confusión en Wembley inspiró al exárbitro Aston a introducir, cuatro años después, el sistema de tarjetas amarillas y rojas.
Los ingleses avanzaron y conquistaron el título al vencer en la final a Alemania Occidental con el famoso «gol fantasma» de Hurst, quien marcó un hat-trick en la prórroga (4-2). La imagen de Rattin sentándose en la alfombra roja destinada a la familia real y arrugando una bandera inglesa anticipó una rivalidad que estallaría en los ochenta, ya no solo por el fútbol.
EL GOL DEL SIGLO TRAS LA «MANO DE DIOS»
En 1986 Inglaterra y Argentina se cruzaron otra vez en cuartos de final: Maradona marcó primero con la mano, luego, tras el empate de Lineker, dribló a medio equipo rival y anotó el «gol del siglo», sentenciando el 2-1 que llevó a la final contra Alemania Occidental. El ambiente era tenso: cuatro años antes se había librado la guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982, 74 días) y el conflicto territorial avivaba la rivalidad. Quedar eliminados, en parte por un gol de mano que el árbitro tunecino Ali Bin-Nasser no vio, fue una vergüenza que los ingleses tardaron en borrar.
ESPECTÁCULO EN 1998, NERVIOS EN 2002
El mejor de los cinco duelos mundialistas entre ambas selecciones fue el de octavos en Francia 1998: Batistuta y Zanetti marcaron para la Albiceleste, mientras que Owen, con una gran jugada individual, y Shearer lo hicieron para los Tres Leones (2-2 al 90’). El partido fue a la prórroga y luego a los penaltis, donde Argentina avanzó tras detener Roa el lanzamiento de Batty. La polémica también estuvo presente: David Beckham fue expulsado por una patada a Diego Pablo Simeone.
Cuatro años después, en Corea y Japón 2002, Beckham marcó de penalti en un duelo mucho más discreto, del grupo F, y eliminó a Argentina en la primera fase, que ganó Suecia por sorpresa y compartía con Nigeria. Una especie de revancha para el «Spice Boy» en lo que, durante 24 años, fue el último duelo entre ambas selecciones en un Mundial. Nunca se ha jugado el pase a una final: esta noche habrá algo en juego, al menos en lo futbolístico, sin precedentes.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias