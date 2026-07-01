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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Inglaterra 2-1 R. D. del Congo: Cipenda abrió el marcador, luego Kane marcó un doblete. Tuchel avanza a octavos. Próximo rival: México

World Cup
Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo

Resumen del partido de dieciseisavos de final del Mundial.

Harry Kane marcó dosgoles y dio la victoria a Inglaterra 2-1 sobre la República Democrática del Congo. Así, los de Tuchel avanzan a octavos y el 5 de julio jugarán contra México.


Misión cumplida para el equipo de Tuchel, aunque con dificultades. A los 7 minutos, los Tres Leones ya perdían por un gol de Cipenda, que aprovechó un error de Pickford. Los ingleses vacilan, se nervian, pero luego acribillan la portería rival. Se topan con un Mpasi inspirado que lo para todo. En la segunda parte, los cambios cambian el partido y aparece Harry Kane, hasta entonces poco incisivo. Su doblete en el último cuarto de hora zanja la contienda y mantiene a Inglaterra en la competición. Congo, ovacionado tras una hora brillante, bajó el ritmo por el cansancio. Tuchel avanza, gracias a su estrella: 5 goles en este Mundial, 72 en la temporada y cada vez más cerca del Balón de Oro.

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    Inglaterra 1-1 República Democrática del Congo


    Goles: 7' Cipenga, 75' Kane


    GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS -


    86' – ¡Otra vez Kane! Mpasi detiene un disparo de Bellingham, el balón le llega a Kane, se desmarca y marca. Doblete del delantero, que suma 72 goles esta temporada y cierra el partido


    75' - ¡Inglaterra empata!Centro de Gordon, Kane se desmarca y bate a Mpasi: 1-1 a un cuarto de hora del final


    63' - Gran disparo de Mbuku, desviado a córner: parecía gol.


    52' - Rashford se planta, regatea y dispara al primer palo, pero el balón se va fuera. Un minuto después, disparo-centro de Bellingham, desviado, y Mpasi lo saca con una gran intervención.


    46' — Se reanuda el partido sin cambios de Tuchel.


    Segunda parte


    50' — Mpasi vuelve a detener un remate de volea de Kane.


    46' - ¡Otro milagro de Mpasi! El portero le niega a Bellingham otro gol que ya parecía hecho: se lanza a por el cabezazo del jugador del Real Madrid


    43' - Contraataque inglés: Kane regatea a Mpasi, cae en el área y reclama penalti, pero el árbitro considera que ha simulado.


    42' - Tiro al poste de Congo: Wan-Bissaka centra, Wissa bate a Pickford, pero el balón golpea el poste.


    35' - ¡Los africanos se salvan dos veces en pocos segundos! Primero, Tuanzebe frena a Kane; luego, Wan-Bissaka despeja el disparo de Rashford con el portero ya batido


    29' – Tiro libre inglés: Konsa despeja y, en la continuación, Bellingham cabecea, pero Mpasi despeja.


    20' - Nueva ocasión africana: Wissa dispara bloqueado y luego Cipenga lo intenta. Inglaterra, desorientada, no crea peligro y se nerviosa: Bellingham ve la amarilla por falta dura


    7' - ¡Sensacional! La República Democrática del Congo se adelanta: centro desde la derecha, todos fallan el control y llega Cipenga, que bate a Pickford por su palo.


    Primera parte

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  • EL MARCADOR

    Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Spence (70' Eze), Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice (90' Stones); Madueke (60' Saka), Bellingham, Rashford (60' Gordon); Kane. Seleccionador: Tuchel


    REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (88' Kayembe); Mbuku, Sadiki, Moutoussamy (88' Mayele), Mukau (76' Kayembe), Cipenga (76' Bongonda); Wissa. Seleccionador: Desabre


    AMONESTADOS: Bellingham, Sadiki


    EXPULSADOS: —

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