La superioridad numérica dio frutos casi de inmediato a los hombres de Enzo Maresca. Erling Haaland adelantó al City con un remate contundente apenas tres minutos después de que Gravenberch abandonara el campo.

Poco después, el suplente Doku amplió la ventaja tras zafarse con habilidad de Victor Munoz y colocar un magnífico disparo en la escuadra de la portería de Alisson. Rayan Cherki sentenció el partido con una brillante jugada individual en el minuto 78.

Pese a la abultada derrota, Rooney mostró cierta comprensión hacia Gravenberch por la primera amarilla que vio, tras cometer una falta sobre Elliot Anderson poco después del descanso. El exdelantero admitió que esa amonestación fue «rigurosa», ya que el centrocampista simplemente golpeó a Anderson en el empeine.

«Creo que la primera amarilla es rigurosa», señaló Rooney. «Está claro que va a por el balón. Elliot Anderson hace un mal control, Gravenberch se lo quita y acaba golpeándole en el empeine, tras lo cual Anderson cae al suelo. Así que probablemente no era amarilla».