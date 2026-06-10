Infantino: «Yo mismo habría conducido el autobús de Irán desde Teherán hasta Estados Unidos. ¿El árbitro sancionado? No podemos controlarlo todo»

«Hemos implantado una política de visados de la FIFA y funciona bien. Se han revocado las fianzas que el Gobierno de Estados Unidos quería exigir. Cada país tiene su propio Gobierno y, sin visado, no es fácil entrar. La seguridad es lo primero; confíen en nosotros, estamos trabajando para que todo sea lo más positivo posible. A veces todo sale bien, como con Irán, que está aquí; otras veces enfrentamos imprevistos, como lo ocurrido con el árbitro somalí. No podemos controlar todo, pero siempre buscamos soluciones.