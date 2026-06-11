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US-POLITICS-TRUMPAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Infantino, «el títere de Trump»... Dura crítica en la prensa europea tras el incidente del árbitro somalí

USA vs Paraguay
USA
Paraguay
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FEATURES
EE. UU.
Paraguay
Inglaterra
Somalia

Las políticas de Trump e Infantino suscitan críticas en todo el mundo

Periodicos europeos critican a la administración Trump por la crisis de visados para el Mundial 2026, que convierte el torneo en símbolo de exclusión.

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  • US-POLITICSAFP

    «Estigma»

    El periódico británico «The Mirror» publicó un editorial sobre la prohibición de entrada a Estados Unidos del árbitro somalí Omar Artan, que calificó de «vergüenza» y pidió a la FIFA que actuara.

    Destacó que el árbitro sufrió un interrogatorio de 11 horas, pasó tiempo en una celda y fue deportado pese a tener la documentación en regla.

    Concluye que su único “delito” fue el país que figura en su pasaporte.

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  • trump and infantinokooora

    «El muñeco de Trump»

    El diario francés «L'Équipe» se burló del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y lo llamó «marioneta de Trump».

    En su portada muestra a Donald Trump sosteniendo la Copa del Mundo, con Infantino como un pequeño muñeco en la otra mano.

    La publicación vinculó la actitud complaciente de Infantino con la administración Trump con la entrega del “Premio de la Paz” al mandatario en diciembre, señalando que la FIFA cede ante las presiones políticas de Estados Unidos.

  • Referee Omar ArtanGetty

    «Exclusión y división»

    En el diario británico «The Guardian», el periodista Morgan Ofori afirmó que Artan «iba a hacer historia como el primer árbitro somalí en dirigir un partido del Mundial, pero se le impidió entrar en Estados Unidos sin una explicación clara».

    Ofori añadió que «lo ocurrido contradice la imagen que la FIFA ofrece de esta edición del torneo, al describirla como la mayor y más inclusiva», y consideró que los días previos a la inauguración del Mundial revelaron escenas de exclusión y división.

    Recuerda que la FIFA exigió antes a países como Sudáfrica y Alemania «garantizar visados y simplificar trámites migratorios para responsables, jugadores y personal acreditado», pero ahora se limita a decir que tales decisiones corresponden al anfitrión.

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