AFP
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¡Infantino abre la caja fuerte de 6.000 millones de dólares de la FIFA! El presidente de la FIFA respalda las peticiones de aumentar la financiación mientras las federaciones miembro presionan para recibir pagos mayores
Infantino responde a la presión de la confederación
Infantino ha abierto formalmente la puerta a un enorme proyecto de redistribución de riqueza que podría hacer que miles de millones de dólares fueran canalizados directamente a las asociaciones nacionales de fútbol. En una carta enviada el lunes a los seis presidentes de las confederaciones y al Consejo de la FIFA, Infantino abordó las crecientes peticiones para que el organismo rector recurra a sus reservas de 6.000 millones de dólares.
La correspondencia, a la que ha tenido acceso The Athletic, marca un posible punto de inflexión en la relación entre la jerarquía central de Zúrich y sus actores de poder regionales. El presidente de la FIFA señaló que todavía no se comprometería con una cantidad concreta, pero expresó su apoyo al principio de una mayor ayuda financiera.
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Infantino busca una propuesta de financiación unificada
El dirigente suizo-italiano ha instruido al secretario general, Mattias Grafstrom, para que consolide las distintas propuestas de cara a su debate en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, prevista para el 15 de octubre. La disposición del presidente a implicarse llega después de un periodo de fricciones, especialmente tras el colapso del controvertido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).
Infantino escribió: "No prejuzgaré la cantidad. Apoyaré el mayor nivel de financiación adicional que pueda concederse de forma responsable a través del debido proceso de gobernanza de la FIFA, aplicado de manera justa y respaldado por mecanismos transparentes y auditables. La ambición es bienvenida. Ahora deben sostenerla la evidencia financiera, la gobernanza y la implementación".
Explicó: "Una cifra única puede iniciar el debate, pero no puede completar una política global. Por ello, he instruido al secretario general para que consolide todas las propuestas en una evaluación integrada para su consideración por parte del Consejo de la FIFA el 15 de octubre de 2026".
Exigencias de un pago de varios miles de millones de dólares
La presión para aumentar la financiación ha estado liderada por una poderosa coalición en la que figuran el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el máximo dirigente de la Concacaf, Victor Montagliani. Estos líderes, junto con el presidente de la AFC, Shaikh Salman, han argumentado que la actual reserva de efectivo de la FIFA supera con creces lo necesario para su estabilidad operativa.
Las informaciones apuntan a que la UEFA y la Concacaf se han unido para exigir que la FIFA libere la asombrosa cifra de 2.100 millones de dólares de sus reservas de efectivo para apoyar a las 211 asociaciones miembro. Esta propuesta incluye una solicitud específica de que al menos 10 millones de dólares estén disponibles para cada asociación durante el ciclo 2027-30, una medida destinada a reforzar la infraestructura y el desarrollo del fútbol base a nivel global.
Infantino añadió en su correspondencia: «Celebro la intención constructiva reflejada en cada una de sus cartas. Puede que discrepemos sobre cuál es la mejor vía a seguir, pero no tengo ninguna duda de que cada uno de nosotros quiere lo mejor para la FIFA, sus asociaciones miembro y el fútbol». El presidente ha pedido ahora a los líderes de las confederaciones que faciliten modelos financieros detallados y sus hipótesis para verificar sus propuestas antes de la cumbre de octubre.
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Dejando atrás la polémica de la FFE
Esta rama de olivo financiera llega mientras Infantino busca estabilizar su liderazgo tras la reacción adversa por el ya abandonado proyecto FIFA Forward Enterprise. El plan de la FFE habría supuesto la participación de capital privado en las joyas de la corona de la FIFA, incluidos los Mundiales masculino y femenino, un movimiento que, según temían los críticos, comprometería la independencia de la organización.
En su carta más reciente, Infantino abordó directamente las consecuencias de la FFE, aclarando que la propuesta comercial estaba pensada para complementar, no sustituir, las estructuras de apoyo existentes. Escribió: "La reciente propuesta comercial, ahora retirada, estaba pensada para permitir que la FIFA invirtiera más en el fútbol, no para sustituir el apoyo que podía prestarse de forma responsable con los recursos existentes".
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